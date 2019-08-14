14.08.2019, 21:11

Юри Ратас назвал одну из основных проблем в развитии эстонского общества и бизнеса

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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

На проходившем сегодня в Лауласмаа выездном семинаре Совета по науке и развитию были предложены рекомендации по составлению новой программы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ(НИОКР), инноваций и предпринимательства TAIE. В ходе НИОКР рекомендуется уделять особое внимание поддержке эстонского предпринимательства и развития общества.

Отчет о выполнении действующей стратегии, с которым Совет ознакомился весной, подтвердил, что если уровень науки высок и цели международного сотрудничества успешно достигаются, то в достижении целей социально-экономического развития наблюдается отставание.

«Одной из основных проблем является выбор стратегических целей таким образом, чтобы они поддерживали развитие эстонского бизнеса и общества», - сказал руководящий работой совета премьер-министр Юри Ратас. «Важно привлечь ученых думать и работать над теми областями, в которых мы нуждаемся для принятия ориентированных на будущее решений – например, это вопросы климата, демографии и сланцевого сектора», - добавил Ратас.

Совет по науке и развитию рекомендовал при составлении новой программы развития сделать более эффективным руководство данной сферой: пересмотреть роль и ответственность министерств и самого совета, облегчить процесс движения ученых и инженеров между университетами, предприятиями и публичным сектором, в дальнейшем принимать стратегические решения вместе с решениями о необходимом финансировании, найти способы точнее определять заказ на НИОКР и улучшить способность частного сектора к инновациям.

На сегодняшнем заседании Совета по науке и развитию с докладами выступили Яак Аавиксоо и Эркки Каро из Таллиннского технического университета, а также Индрек Таммеайд из Министерства экономики и коммуникаций.

Для справки

Совет по науке и развитию консультирует правительство в вопросах стратегии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Его председателем является премьер-министр Юри Ратас. В совет входят также министр внешней торговли и информационных технологий, министр образования и науки, министр финансов и назначенные правительством члены: Яак Аавиксоо, Тоомас Ассер, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.

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