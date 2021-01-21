Юри Ратас нашел Центристской партии нового генерального секретаря

Председатель Центристской партии Юри Ратас нашел партии кандидата на пост генерального секретаря, но пока не хочет обнародовать его имя, пишет rus.err.
Юри Ратас сказал, что человек выбран, но в первую очередь его нужно представить правлению партии.
"Считаю, что у правления есть право услышать это имя раньше, чем у журналистов, — отметил Ратас. — Это произойдет так быстро, насколько это возможно".
Прежний генсек партии Михаил Корб покинул этот пост 12 января из-за предъявленных ему и Центристской партии подозрений в совершении преступления.
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