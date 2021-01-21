Юри Ратас нашел Центристской партии нового генерального секретаря

Юри Ратас сказал, что человек выбран, но в первую очередь его нужно представить правлению партии.

"Считаю, что у правления есть право услышать это имя раньше, чем у журналистов, — отметил Ратас. — Это произойдет так быстро, насколько это возможно".

Прежний генсек партии Михаил Корб покинул этот пост 12 января из-за предъявленных ему и Центристской партии подозрений в совершении преступления.