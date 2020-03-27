Юри Ратас: наша общая проблема — у нас недостаточно медицинских средств и средств индивидуальной защиты

Премьер-министр подчеркнул, что граждане Европы должны иметь возможность беспрепятственно вернуться на родину, а государства-члены должны обеспечить бесперебойное движение товаров.

На этой неделе Европейская комиссия предоставила государствам-членам инструкции по организации управления границей, чтобы гарантировать т. н. ”зеленые коридоры” в пунктах пересечения границы для свободного движения товаров в ЕС.

”Сегодня, по прошествии 25 лет со вступления в силу Шенгенского соглашения, мы вместе со всеми государствами-членами работаем во имя того, чтобы защитить здоровье наших граждан, и чтобы вскоре у них вновь появилась возможность передвигаться по Европейскому союзу без ограничений”, — сказал Юри Ратас. Главы государств обсудили также помощь гражданам, оказавшимся в ловушке в странах за пределами Европейского союза.

”Европейский союз оказывает значительную поддержку государствам-членам в решении кризиса. Например, государствам выдаются структурные средства на облегчение кризиса, Европейский инвестиционный банк резко увеличил поддержку предприятиям, правила бюджета Европейского союза и правила государственной помощи стали максимально гибкими. Обсуждаются также дополнительные методы поддержки экономики еврозоны”, — сказал премьер-министр. Главы государств ЕС поручили министрам финансов как можно быстрее выступить с предложениями в отношении новых мер. Эстония поддерживает использование европейского механизма стабильности для улучшения кредитного потенциала государств, если поддержка будет иметь четкие границы и лимит использования.

Юри Ратас считает важным, чтобы наряду с борьбой по распространению вируса и преодолением социальных и экономических последствий государства-члены сообща готовились к возобновлению экономики Европы и выходу из кризиса.

”Крайне важно сотрудничество всех государств-членов. Очевидно, что нам нужна согласованная всеми стратегия по выходу из кризиса, для этого мы просим Европейскую комиссию вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем разработать план восстановления, который будет учитывать пятилетний стратегический план действий ЕС, цели климатической нейтральности, а также цифровое развитие”, — сказал Юри Ратас.