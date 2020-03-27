27.03.2020, 12:45

Юри Ратас: наша общая проблема — у нас недостаточно медицинских средств и средств индивидуальной защиты

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Юри Ратас: наша общая проблема — у нас недостаточно медицинских средств и средств индивидуальной защиты
Foto: Valitsuse kommunikatsionibüroo

На состоявшейся в четверг вечером телеконференции с главами государств и правительств Европейского союза премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что сотрудничество государств поможет защитить здоровье граждан Европы, а также их финансовое благополучие, а значит и и рабочие места. «Сплоченное сотрудничество государств Европейского союза поможет нам преодолеть распространение вируса и предпринять меры для стимуляции экономики», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Главы государств ЕС обсудили сотрудничество по ограничению распространения коронавируса, обеспечению доступности товаров и прежде всего медицинского оборудования, а также в области содействия научным исследованиям, в том числе исследованиям в области разработки вакцины.

”Наша общая большая проблема заключается в том, что сейчас у нас недостаточно медицинских средств и средств индивидуальной защиты. Совместные закупки Европейской комиссии имеют критическое значение. Очень важно, чтобы мы получили эти средства как можно скорее”, — сказал Ратас. Сейчас Европейская комиссия инициировала четыре совместных закупки, договор по первой из них будет подписан в ближайшие дни. После этого у Эстонии появится возможность заказывать защитные перчатки и защитные костюмы напрямую у поставщиков. Кроме того, Юри Ратас указал на то, что все государства-члены должны отменить введенные на внутреннем рынке ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты и медицинских средств.

Премьер-министр подчеркнул, что граждане Европы должны иметь возможность беспрепятственно вернуться на родину, а государства-члены должны обеспечить бесперебойное движение товаров.

На этой неделе Европейская комиссия предоставила государствам-членам инструкции по организации управления границей, чтобы гарантировать т. н. ”зеленые коридоры” в пунктах пересечения границы для свободного движения товаров в ЕС.

”Сегодня, по прошествии 25 лет со вступления в силу Шенгенского соглашения, мы вместе со всеми государствами-членами работаем во имя того, чтобы защитить здоровье наших граждан, и чтобы вскоре у них вновь появилась возможность передвигаться по Европейскому союзу без ограничений”, — сказал Юри Ратас. Главы государств обсудили также помощь гражданам, оказавшимся в ловушке в странах за пределами Европейского союза.

Европейский союз оказывает значительную поддержку государствам-членам в решении кризиса. Например, государствам выдаются структурные средства на облегчение кризиса, Европейский инвестиционный банк резко увеличил поддержку предприятиям, правила бюджета Европейского союза и правила государственной помощи стали максимально гибкими. Обсуждаются также дополнительные методы поддержки экономики еврозоны”, — сказал премьер-министр. Главы государств ЕС поручили министрам финансов как можно быстрее выступить с предложениями в отношении новых мер. Эстония поддерживает использование европейского механизма стабильности для улучшения кредитного потенциала государств, если поддержка будет иметь четкие границы и лимит использования.

Юри Ратас считает важным, чтобы наряду с борьбой по распространению вируса и преодолением социальных и экономических последствий государства-члены сообща готовились к возобновлению экономики Европы и выходу из кризиса.

”Крайне важно сотрудничество всех государств-членов. Очевидно, что нам нужна согласованная всеми стратегия по выходу из кризиса, для этого мы просим Европейскую комиссию вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем разработать план восстановления, который будет учитывать пятилетний стратегический план действий ЕС, цели климатической нейтральности, а также цифровое развитие”, — сказал Юри Ратас.

Сегодня главы государств и главы правительств ЕС поддержали также открытие переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании. ”Речь идет о знаковом решении, демонстрирующем, что Европейский союз сильный и единый даже в трудные времена. Оба государства проделали хорошую домашнюю работу и провели реформы. Двери Европейского союза открыты для тех, кто прилагает соответствующие усилия и разделяет с нами одни ценности”, — сказал премьер-министр Ратас.

Главы государств-членов приняли совместное заявление, в котором они считают важным быстрые, решительные и обширные действия на европейском, государственном, региональном и местном уровне. Они подчеркнули, что требуется предпринять все возможные шаги, необходимые для защиты граждан и преодоления кризиса, поддерживая при этом ценности и образ жизни Европы.

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