Юри Ратас нарушит традицию и не пойдет на президентский прием в феврале 2020 года. Почему?

"24 февраля 2020 года я обязательно приму участие в мероприятиях на площади Вабадузе, в параде и в других мероприятиях. Если вас интересует, собираюсь ли я посетить торжественный прием у президента, то могу вам сказать, что уже сообщил президенту о том, что меня, к сожалению, не будет в Эстонии, поскольку школьные каникулы мне хотелось бы провести со своей семьей", — сказал Юри Ратас.

Пробежала ли черная кошка между Домом Стенбока и Кадриоргом? Ведь не так давно президент Керсти Кальюлайд назвала правительство Ратаса угрозой национальной безопасности.

"Национальной безопасности и конституционному строю Эстонии ничто не угрожает. Это правительство укрепляет их основы, а не ослабляет. Мне очень жаль, что у президента Эстонии сложилось такое мнение, но это ее право. Лично я не считаю, что между Стенбоком и Кадриоргом пробежала черная кошка. Очень важно вести диалог, и я уважаю президента нашей страны", — пояснил Ратас.

Таким образом, Ратас решил нарушить негласную традицию как минимум последних 10 лет, когда главы правительств неизменно посещали президентский прием 24 февраля.