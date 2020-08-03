Юри Ратас намекнул на возможность повторного введения коронавирусных ограничений

"Я призываю быть внимательными и бдительными к опасному для жизни коронавирусу, который передается от человека к человеку. Поразивший Эстонию и весь мир в начале этого года неизвестный вирус не исчез, и разработки антивирусной вакцины ещё ведутся. Накопленный опыт подтверждает, что лучший способ избежать заражения и распространения инфекции — это правильное повседневное поведение: неустанные бдительность и соблюдение антивирусных правил.

Правительство совместно с ведомствами и учёными внимательно следит за ситуацией, чтобы быть готовым немедленно отреагировать. На предыдущих заседаниях правительства было приятно видеть факты, которые подтверждают, что распространенность вируса в Эстонии низкая, и наши люди бдительны.

Тон обсуждений ситуации может измениться в предстоящий четверг. По состоянию на прошлую пятницу уровень заражения в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0. За последнюю неделю выявлено 43 случая заболевания, 24 из которых сконцентрированы в Тартуском уезде. Да и многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, вынуждают нас посмотреть на ситуацию по-другому.

Что влечёт за собой увеличение распространения коронавируса, мы видим сейчас по происходящему в Тарту. Прошедшая весна полна примеров, что ограничения повседневной жизни могут быть еще обширнее. Самое важное: вирус привел к тому, что среди нас больше нет 63 матерей-отцов, дочерей-сыновей, сестёр-братьев.

Я желаю всем нам настойчивости и сил, чтобы мы избежали увеличения распространения коронавируса! Для этого от каждого из нас требуется хотя бы:

1) помнить на каждом шагу, что коронавирус не исчез из Эстонии и мира;

2) сохранять безопасную дистанцию ​​с другими людьми;

3) соблюдать гигиену, в том числе мыть руки;

4) при неважном самочувствии оставаться дома и обращаться к врачу;

5) соблюдать требования и рекомендации, которые защищают людей от коронавируса: www.kriis.ee/ru.

Только так мы будем здоровыми, беречь здоровье своих близких, контролировать вирус и продолжать нашу повседневную жизнь без ограничений".