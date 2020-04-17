Юри Ратас: мы достигли переломного момента в чрезвычайной ситуации

"Мы достигли переломного момента в чрезвычайной ситуации: впервые данные за неделю показывают, что число новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уменьшилось. Это означает, что начался обратный отсчет, и мы начали преодолевать пик распространения вируса. У нас есть основания для того, чтобы начать говорить о постепенном ослаблении ограничений на следующей неделе", — пишет премьер-министр Юри Ратас в Facebook.
"На сегодняшнем заседании правительственной комиссии мы согласовали показатели, на основе которых мы будем оценивать ослабление ограничений. Их семь:
1. число заболеваний;
2. число госпитализаций;
3. занятость мест для интенсивного лечения;
4. доступность медицинской помощи;
5. готовность общества соблюдать введенные меры;
6. общее состояние экономики;
7. реализация мер по укреплению доверия.
Сокращение числа новых подтвержденных случаев заболевания подтверждает, что действующие ограничения работают, и все усилия людей не зазря. В то же время мы должны быть уверены в том, что это изменение постоянное, а поэтому мы должны по-прежнему предпринимать все усилия для приостановления вируса", — пишет он.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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