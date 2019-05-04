Юри Ратас: мы должны всегда делать все для сохранения свободы прессы во имя общества

"Свобода прессы и ее развитие, после восстановления независимости Эстонии, стали не только достижением для нас всех, но и примером для других стран. Свобода журналистики является необходимым условием функционирования демократического общества и поэтому служит нам всем. Вот почему мы должны всегда делать все для сохранения свободы прессы во имя общества", — пишет Ратас.

Ранее вице-председатель EKRE — партии, с которой Ратас сформировал правительство — Мартин Хельме потребовал наказать критикующих EKRE журналистов ERR. EKRE неоднократно обвиняла прессу, в том числе ERR, в необъективности по отношению к ним.