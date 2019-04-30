Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей

Ратас вчера встретился с Мартом Хельме, Мартином Хельме и Марти Куузиком. После этого премьер-министр дал Куузику зеленый свет в том, чтобы стать министром. Теперь Ратас пояснил, что он изучал юридические возможности. Был вариант, либо Куузик принесет присягу, либо отнесут заявление в Кадриорг и он останется без должности министра. "Отсрочки закон не предусматривает".

К настоящему моменту известно, что по факту случившегося начато уголовное производство. Ведущая передачи Катрин Вийрпалу спросила, изменилась ли ситуация и позиция Ратаса к текущему моменту. Премьер-министр долго хвалил работу прессы в расследовании инцидента. "Смог ли что-то изменить в своих мыслях? Нет", — сказал Ратас. "Вопрос в том, каковы факты, на которые опираться. Я встречался с министром, и он смотрел мне в глаза и говорил, что в семье не было физического насилия", — указал Ратас, что Куузик отрицает обвинения. Он добавил, что то, что полиция и прокуратура инициировали расследование и производство, очень правильно. "Здесь нужна ясность так быстро, как только возможно".

До каких пор Куузик останется в должности? Ратас сказал, что точно до тех пор, пока нет конкретных людей или имен, которые опровергли бы факты, которые сказал ему Куузик.