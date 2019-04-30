Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей

Вчера в СМИ освещалось и то, что когда Ратас, двое Хельме и Куузик обсуждали, Куузик звонил супруге. Вийрпалу сказала, что в случае семейного насилия жертва зачастую не понимает масштаба ситуации. Она также спросила, правильным ли был поступок, что четверо мужчин спрашивали у одной женщины, бьют ли ее.
"Это была инициатива самого экс-супруга, никто не просил Куузика делать этот звонок. Это была сложная ситуация, — рассуждал Ратас. — Здесь я хочу сказать, что у того, кому пришлось перенести семейное насилие, есть один путь — обратиться в полицию". По мнению Ратаса, эта история учит тому, что всегда нужно обращаться в полицию.
Вийрпалу спросила, верит ли Ратас Куузику. "Верю и надеюсь на то, что вчерашняя инициатива PPA и прокуратуры даст быстрые ответы", — сказал Ратас. Вийрпалу повторила вопрос: "Вы верите Куузику?" Ратас подумал мгновение и отметил, что у него нет другой информации, как слова министра. Ратас все-таки констатировал, что есть же поговорка: нет дыма без огня. В то же время он отметил, что если человек смотрит в глаза и говорит, что не соответствует действительности, ему больше нечего делать.
Речь зашла и о том, является ли вообще нынешнее правительство правительством Ратаса или им руководит EKRE во главе с Мартом Хельме. "Разумеется, это правительство Юри Ратаса", — сказал премьер-министр уверенно. Он ответил, что если относительно Куузика случай семейного насилия все-таки докажут, то этому человеку автоматически не будет места в правительстве.