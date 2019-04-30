30.04.2019, 11:34

Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас: Марти Куузик останется в должности, пока за обвинениями нет конкретных людей
Foto: Sven Arbet

Премьер-министр Юри Ратас сегодня был в студии "Terevisioon" и сказал, что сейчас нет причины сомневаться во вчерашнем решении — на данный момент Марти Куузик останется в должности. Но он хвалит то, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) и прокуратура расследуют подозрение в насилии.

Ратас вчера встретился с Мартом Хельме, Мартином Хельме и Марти Куузиком. После этого премьер-министр дал Куузику зеленый свет в том, чтобы стать министром. Теперь Ратас пояснил, что он изучал юридические возможности. Был вариант, либо Куузик принесет присягу, либо отнесут заявление в Кадриорг и он останется без должности министра. "Отсрочки закон не предусматривает".

К настоящему моменту известно, что по факту случившегося начато уголовное производство. Ведущая передачи Катрин Вийрпалу спросила, изменилась ли ситуация и позиция Ратаса к текущему моменту. Премьер-министр долго хвалил работу прессы в расследовании инцидента. "Смог ли что-то изменить в своих мыслях? Нет", — сказал Ратас. "Вопрос в том, каковы факты, на которые опираться. Я встречался с министром, и он смотрел мне в глаза и говорил, что в семье не было физического насилия", — указал Ратас, что Куузик отрицает обвинения. Он добавил, что то, что полиция и прокуратура инициировали расследование и производство, очень правильно. "Здесь нужна ясность так быстро, как только возможно".

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До каких пор Куузик останется в должности? Ратас сказал, что точно до тех пор, пока нет конкретных людей или имен, которые опровергли бы факты, которые сказал ему Куузик.

Вчера в СМИ освещалось и то, что когда Ратас, двое Хельме и Куузик обсуждали, Куузик звонил супруге. Вийрпалу сказала, что в случае семейного насилия жертва зачастую не понимает масштаба ситуации. Она также спросила, правильным ли был поступок, что четверо мужчин спрашивали у одной женщины, бьют ли ее.

"Это была инициатива самого экс-супруга, никто не просил Куузика делать этот звонок. Это была сложная ситуация, — рассуждал Ратас. — Здесь я хочу сказать, что у того, кому пришлось перенести семейное насилие, есть один путь — обратиться в полицию". По мнению Ратаса, эта история учит тому, что всегда нужно обращаться в полицию.

Вийрпалу спросила, верит ли Ратас Куузику. "Верю и надеюсь на то, что вчерашняя инициатива PPA и прокуратуры даст быстрые ответы", — сказал Ратас. Вийрпалу повторила вопрос: "Вы верите Куузику?" Ратас подумал мгновение и отметил, что у него нет другой информации, как слова министра. Ратас все-таки констатировал, что есть же поговорка: нет дыма без огня. В то же время он отметил, что если человек смотрит в глаза и говорит, что не соответствует действительности, ему больше нечего делать.

Речь зашла и о том, является ли вообще нынешнее правительство правительством Ратаса или им руководит EKRE во главе с Мартом Хельме. "Разумеется, это правительство Юри Ратаса", — сказал премьер-министр уверенно. Он ответил, что если относительно Куузика случай семейного насилия все-таки докажут, то этому человеку автоматически не будет места в правительстве.

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