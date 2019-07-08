Юри Ратас и Таави Аас приедут в Ида-Вирумаа. Помогут ли они местным шахтерам?

Там они посетят ряд местных предприятий, в том числе завод по переработке сланцевого масла в Аувере и Балтийскую электростанцию. Также планируется обсудить с руководством Eesti Energia, Кассой страхования от безработицы и представителями профсоюзов ситуацию на рынке труда в регионе.

Во второй половине дня Юри Ратас встретится с руководством Нарвы и с епископом Нарвским и Причудским Лазарем.