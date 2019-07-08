08.07.2019, 09:24
Юри Ратас и Таави Аас ознакомятся с ситуацией на рынке труда Ида-Вирумаа
Во вторник премьер-министр Юри Ратас и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас побывают в Ида-Вирумаа.
Во вторник премьер-министр Юри Ратас и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас побывают в Ида-Вирумаа.
Там они посетят ряд местных предприятий, в том числе завод по переработке сланцевого масла в Аувере и Балтийскую электростанцию. Также планируется обсудить с руководством Eesti Energia, Кассой страхования от безработицы и представителями профсоюзов ситуацию на рынке труда в регионе.
Во второй половине дня Юри Ратас встретится с руководством Нарвы и с епископом Нарвским и Причудским Лазарем.
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