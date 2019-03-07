Юри Ратас и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля обсудили проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз

”Эстония и Финляндия — хорошие партнеры, мы тесно сотрудничаем во всех областях. Отличным подтверждением этому является недавнее заверение Финляндии, что она планирует присоединиться к совместному предприятию Rail Baltic”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.



Финляндия решила присоединиться к совместному предприятию Rail Baltic в январе этого года.



Премьер-министры обсудили проблемы, с которыми столкнулся Европейский союз, например, выход Великобритании из ЕС, а также ключевые темы начинающегося в июле председательства Финляндии, когда будут идти переговоры о новом бюджете Европейского союза, а Европейской комиссией и другими институтами власти ЕС начнет руководить новая команда.

”Вместе с другими членами Европейского союза мы придерживаемся мнения, что лучший вариант выхода Великобритании из ЕС — сделать это в соответствии с договором о выходе, но, конечно, мы должны быть готовы и к другим сценариям. Будем ждать дальнейших шагов и решений Великобритании”, — сказал Ратас.