Юри Ратас и Михаил Кылварт призвали помнить трагедию в Клоога

Сегодня в Эстонии почитают память жертв массового расстрела и сожжения евреев в лагере Клоога в 1944 году. В связи с 75-й годовщиной трагедии свои слова скорби высказали премьер-министр Эстонии и мэр Таллинна.
Нацистский концлагерь в Клоога действовал во времена Второй мировой войны с 1943 по 1944 годы. 19 сентября 1944 года в этом месте было убито более двух тысяч евреев, большинство из которых было родом из Вильнюсского и Каунасского регионов Литвы.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал случившееся преступлением, которое невозможно понять.
"75 лет назад в Клоога были безжалостно прерваны судьбы порядка 2000 невинных человек.
Преступления против человечности невозможно понять. Мы можем лишь с осуждением их помнить и ежедневно делать все возможное, чтобы они никогда не повторились. Поэтому важно, чтобы каждый из нас нашел сегодня также слова и поступки, которые проявят человеческую заботу и подчеркнут общие ценности.
Я солидарен с теми, кто примет участие в сегодняшней поминальной церемонии в Клоога, а также скорблю вместе с моими друзьями из еврейской общины и всеми жителями Эстонии.
На фото — центр Яд Вашем в Иерусалиме. Значительную часть его постоянной экспозиции составляют вещи жертв клоогаской трагедии, которые центру передала Эстония", — говорится в пресс-сообщении Ратаса.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что и сегодня каждому жителю страны, особенно политику нужно помнить, что от бытовой ксенофобии до большой трагедии — один шаг
"Сегодня — 75 лет со дня страшной трагедии: массовой казни узников концлагеря Клоога, когда от рук фашистских карателей погибли почти 2000 человек.
На мой взгляд, зная о том, как и почему произошла эта чудовищная трагедия, каждый из нас должен с особой тщательностью выбирать слова, когда речь идет о национальном вопросе. Каждый из нас, особенно политики и общественные деятели, должны понимать, что любая ксенофобия может превратиться в катастрофу — для всего народа.
Не хочется называть эту трагедию примером. Но если узкое мировосприятие не дает кому-то возможности понять, чем в результате могут обернуться хулиганские выкрики в трамвае или открытое осуждение по национальному признаку в мейнстримовские СМИ — этим людям в обязательном порядке необходимо тщательно выучить историю родной страны. Которая включает в себя и эту чудовищную страницу в Клоога, написанную кровью невинных людей 19 сентября 1944 года.
Чтобы такое не произошло больше никогда.
Потому что от бытовой ксенофобии до трагедии, пришедшей в твой дом — один шаг", —написал Кылварт на своей страничке в Facebook.
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