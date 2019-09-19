Юри Ратас и Михаил Кылварт призвали помнить трагедию в Клоога

Нацистский концлагерь в Клоога действовал во времена Второй мировой войны с 1943 по 1944 годы. 19 сентября 1944 года в этом месте было убито более двух тысяч евреев, большинство из которых было родом из Вильнюсского и Каунасского регионов Литвы.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал случившееся преступлением, которое невозможно понять.

"75 лет назад в Клоога были безжалостно прерваны судьбы порядка 2000 невинных человек.

Преступления против человечности невозможно понять. Мы можем лишь с осуждением их помнить и ежедневно делать все возможное, чтобы они никогда не повторились. Поэтому важно, чтобы каждый из нас нашел сегодня также слова и поступки, которые проявят человеческую заботу и подчеркнут общие ценности.

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Я солидарен с теми, кто примет участие в сегодняшней поминальной церемонии в Клоога, а также скорблю вместе с моими друзьями из еврейской общины и всеми жителями Эстонии.

На фото — центр Яд Вашем в Иерусалиме. Значительную часть его постоянной экспозиции составляют вещи жертв клоогаской трагедии, которые центру передала Эстония", — говорится в пресс-сообщении Ратаса.