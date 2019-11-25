25.11.2019, 17:38

Юри Ратас и Керсти Кальюлайд проводят встречу. Сегодня президент сделает заявление относительно Ярвика и Леметти

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Премьер-министр Юри Ратас сегодня предложил президенту Керсти Кальюлайд освободить от должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Кальюлайд примет решение сегодня.

Встреча Кальюлайд и Ратаса началась в 17:30 в Кадриорге. Они обсуждают создавшуюся ситуацию, после чего ориентировочно в 18:00 глава государства сделает заявление.

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