Юри Ратас: эстонские военные могут рассчитывать на поддержку государства

По словам Юри Ратаса, оборону Эстонии укрепляют как в далеких уголках мира, где наши военные вместе с союзниками обеспечивают мир и стабильность, так и очень близко — дома — где солдат всегда может рассчитывать на любовь и поддержку своей семьи. Все это прибавляет нам уверенности в том, что точно так же, совместными усилиями, будут при необходимости помогать и Эстонии, ”Вы — передовая линия нашей безопасности. Не побоюсь этого слова, вы даже на шаг впереди нее”, — сказал премьер-министр и добавил, что защитники отечества могут быть уверены и в поддержке со стороны государства.

Одобренная в конце мая государственная бюджетная стратегия гарантирует выделение на развитие обороны более двух процентов ВВП, а кроме того покрытие расходов на прием союзников и программу оборонных инвестиций. Особое внимание при этом уделяется приобретению более современного вооружения и средств защиты для солдат.

Ратас подчеркнул, что репутация эстонских военных в глазах союзников, несомненно, очень высока. ”Я имел возможность убедиться в этом как прошлой весной в Ливане, так и в октябре прошлого года в Мали. Вы сделали делом чести для себя обеспечение безопасности не только Эстонии, своей семьи и нашего региона, но и всего мира”, — сказал он и выразил признательность и тем военным, которые и сейчас несут службу в зарубежных миссиях.