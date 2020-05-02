Юри Ратас: Эстония председательствует в Совете Безопасности ООН - это большая ответственность

"Это большая ответственность, но также важное признание для наших дипломатов и для страны в целом. В течение месяца мы будем работать над тем, чтобы воздействие пандемии COVID-19 на международную безопасность регулярно доводилось до сведения Совета Безопасности при Организации Объединенных Наций. Здоровья и сил нашим дипломатам и всем, кто способствует успешному председательству!" — написал Ратас в Facebook.

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