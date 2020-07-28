Юри Ратас: Эстония должна защищать в США свою позицию. Этим и объясняется выбор Минфина

Глава правительства сказал сегодня во время прямой трансляции в Facebook, что отмывание денег повлияло на имидж Эстонии. "Ничего не поделать. Мы должны сказать, что эта тематика по отмыванию денег была, и в здесь [нужно] делать всё для того, чтобы эти скверные дела оставить в прошлом и идти вперед, по моему мнению, это крайне важное и необходимое усилие", — сказал Ратас. "Эстония должна, конечно, защищать в США свою позицию в рамках этого расследования, это и является той причиной, почему Министерство финансов сделало такой выбор".

Что касается того, что Минфин не стал обнародовать документы, касающиеся подписанного с американским адвокатом договора, Ратас сказал, что сейчас это вызвано необходимостью сохранить коммерческую тайну.

"Мне кажется, что сейчас в свете этого договора начинают создавать такой фон, что борьба против отмывания денег не столь важна. На самом деле я считаю, что тем самым делается плохо эстонскому предпринимательству и экономике", — сказал Ратас.