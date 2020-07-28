Юри Ратас: Эстония должна защищать в США свою позицию. Этим и объясняется выбор Минфина(5)
Как мы уже сообщали, газета Eesti Päevaleht написала сегодня о том, что министр финансов Мартин Хельме подписал договор с адвокатским бюро Луиса Фри, которое представляет интересы Эстонии в возбужденном в США деле об отмывании средств. Бюро этого же человека представляло интересы компании Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня в прямой передаче в Facebook, что Эстония должна защищать в США свою позицию.
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