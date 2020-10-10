Юри Ратас: до сих пор Эстония справлялась с кризисом лучше, чем ожидалось весной

По словам Ратаса, после стремительного экономического спада весной, летом наметились признаки постепенного восстановления экономики. Осенью же число заражений вновь стало расти и оживление экономики замедлилось.

”Тем не менее до сих пор Эстонии удавалось справляться с кризисом лучше, чем это можно было прогнозировать весной. На уровне государства и общества были предприняты необходимые шаги, однако пока нет причин думать, что возвращение экономики на докризисный уровень будет быстрым. Вполне возможно, что в некоторых секторах стоит ожидать более значительного спада. Вклад государства в обеспечение чувства уверенности, а также стабильного и быстрого экономического роста крайне важен”, — сказал Ратас.

Он отметил, что одним из приоритетов государственного бюджета на следующий год является система здравоохранения, ее возможность и готовность к преодолению кризиса. Также важным направлением является социальная сфера.

”Большое значение для нас имеет, чтобы у пожилых людей была достойная старость, а их доходы увеличивались. Если в течение десяти лет средняя зарплата выросла почти на 80%, то пенсии менее, чем на 47%. Поэтому мы решили провести внеочередное повышение пенсий — пенсия по старости с апреля вырастет в среднем на 20 евро”, — добавил Ратас.

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