Юри Ратас анонсировал свое возвращение в Рийгикогу
Покидающий пост премьер-министра Юри Ратас не намерен работать в новом правительстве — даже если в него войдет Центристская партия.
Покидающий пост премьер-министра Юри Ратас не намерен работать в новом правительстве — даже если в него войдет Центристская партия.
"Мог бы Юри Ратас быть министром в новом правительстве, если бы в него входила Центристская партия? Я считаю, что сегодняшний политический путь Юри Ратаса продолжится в почтенном законодательном органе — Рийгикогу", — передает RusERR слова лидера центристов, сказанные в передаче Esimene Stuudio.
В ночь на четверг Центристская партия объявила, что начнет переговоры с Партией реформ о создании новой коалиции.
Президент Керсти Кальюлайд в четверг утром встретится в Кадриорге с лидером Партии реформ Каей Каллас, которой она предложит начать формирование нового правительства.
Если переговоры между реформистами и центристами завершатся успешно, то Кая Каллас, скорее всего, станет новым премьер-министром.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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