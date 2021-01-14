Юри Ратас анонсировал свое возвращение в Рийгикогу

"Мог бы Юри Ратас быть министром в новом правительстве, если бы в него входила Центристская партия? Я считаю, что сегодняшний политический путь Юри Ратаса продолжится в почтенном законодательном органе — Рийгикогу", — передает RusERR слова лидера центристов, сказанные в передаче Esimene Stuudio.

В ночь на четверг Центристская партия объявила, что начнет переговоры с Партией реформ о создании новой коалиции.

Президент Керсти Кальюлайд в четверг утром встретится в Кадриорге с лидером Партии реформ Каей Каллас, которой она предложит начать формирование нового правительства.

Если переговоры между реформистами и центристами завершатся успешно, то Кая Каллас, скорее всего, станет новым премьер-министром.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.