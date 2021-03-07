Юри Мыйз: Ратас — глупый человек

На реплику журналиста, что Ратас — неглупый человек, Мыйз ответил: "Конечно, глупый. Разве нет? Взять хотя бы речь президента ко Дню независимости. Она интеллектуальная, возвышенная, приятная, прогрессивная. Юри Ратас также имеет амбиции в отношении президентского кресла. И если мне придется слушать речь Юри Ратаса, то я не смогу гордиться такой страной. Там не может быть ничего такого, что соответствовало бы уровню”.

”Не могу сказать, что я его совсем не уважаю. Просто я сказал, что он глупый человек. У каждого человека своя история становления и образовательный путь. Сависаар (бывшие председатель Центристской партии — прим.ред.) стоял во главе многих начинаний, занимался научной работой, всегда выходил с остроумными инициативами: взять хотя бы хозрасчетную Эстонию или народный фронт. У Юри Ратаса нет ничего такого. Говорят, что у него была какая-то автомастерская, но он не опубликовал ни одной статьи (несколько все же можно найти — прим.ред.). Он ничего не сделал. Он не умный человек. Он просто достаточно терпеливый и пробивной, поэтому вырвался вперед. Но он не контролирует ситуацию. Мне кажется, под его руководством Центристская партия развалится. Но на развал больших систем нужно время”, — заявил Мыйз.