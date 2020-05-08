Юри Луйк: страны Балтии в 1944 году уже второй раз попали под оккупацию так называемых ”освободителей”

"Сегодня 75-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе. Мы помним десятки миллионов жертв войны, большинство из которых были защитниками своей родины, простыми солдатами, выполнявшими приказы агрессоров и оккупантов, а также мирными жителями сторон, сражавшихся между собой.

Судьба Эстонии во время Второй мировой войны и после нее была особенно сложной и трагической. Нейтралитет не помог остаться в стороне от войны и избежать сменявшихся оккупаций Советского Союза и Германии, поскольку тоталитарные державы не уважают международное право, миролюбие малых государств и их право на независимость.

Германия подписала акт об окончательной и безоговорочной капитуляции вечером 8 мая 1945 года. Орудия смолкли, небывалые уничтожения и убийства в Старом свете завершились, но многие народы Центральной и Восточной Европы по-прежнему не могли наслаждаться свободой. Они страдали от репрессий Советского Союза и навязанных коммунистических режимов. Страны Балтии в 1944 году уже второй раз попали под оккупацию так называемых ”освободителей”.

Эстония является одной из наиболее пострадавших стран после Второй мировой войны, если мы посчитаем оккупацию в целом с 1940 по 1991 год. Наши человеческие потери были огромные. Практически ни одна семья не осталась нетронутой. Во время войны погибло или пропало без вести много эстонцев и много представителей других народов. НКВД, Красная Армия или СС убивали невинных людей на земле и в море, в темных подвалах, лесу, на берегу и затопленных судах. Помимо этого, потери Эстонии исчисляются в десятках тысяч военных беженцев, жертв массовых депортаций и убитых борцов за свободу.

1 января 1945 года в нынешних границах Эстонии жило на 200 тысяч человек меньше, чем до начала оккупации в 1940 году. Эстония потеряла за десять лет после начала Второй мировой войны — вместе с жертвами депортаций и другими жертвами — почти четверть всего своего населения.

Западная Европа возродилась после войны словно феникс из пепла. Экономическая поддержка США, но прежде всего, конечно, собственные усилия и создание предшественника Европейской Союза, НАТО, принесли Западной Европе многолетний мир и благополучие. Холодная война остановила распространение разрушительной тоталитарной идеологии на запад. Однако народ Эстонии должен был ждать своего Белого корабля полстолетия, пока не открылось новое окно возможностей. Тогда и мы возродились словно феникс из пепла, если мы сравниваем то, какой была ситуация в Эстонии 30 лет назад и какая она сейчас.