Юри Луйк: страны Балтии в 1944 году уже второй раз попали под оккупацию так называемых ”освободителей”(4)
Министр обороны Юри Луйк пишет, что означала для Эстонии Вторая мировая война, с окончания которой в этом году минует 75 лет.
Министр обороны Юри Луйк пишет, что означала для Эстонии Вторая мировая война, с окончания которой в этом году минует 75 лет.
"Сегодня 75-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе. Мы помним десятки миллионов жертв войны, большинство из которых были защитниками своей родины, простыми солдатами, выполнявшими приказы агрессоров и оккупантов, а также мирными жителями сторон, сражавшихся между собой.
Судьба Эстонии во время Второй мировой войны и после нее была особенно сложной и трагической. Нейтралитет не помог остаться в стороне от войны и избежать сменявшихся оккупаций Советского Союза и Германии, поскольку тоталитарные державы не уважают международное право, миролюбие малых государств и их право на независимость.
Германия подписала акт об окончательной и безоговорочной капитуляции вечером 8 мая 1945 года. Орудия смолкли, небывалые уничтожения и убийства в Старом свете завершились, но многие народы Центральной и Восточной Европы по-прежнему не могли наслаждаться свободой. Они страдали от репрессий Советского Союза и навязанных коммунистических режимов. Страны Балтии в 1944 году уже второй раз попали под оккупацию так называемых ”освободителей”.
Эстония является одной из наиболее пострадавших стран после Второй мировой войны, если мы посчитаем оккупацию в целом с 1940 по 1991 год. Наши человеческие потери были огромные. Практически ни одна семья не осталась нетронутой. Во время войны погибло или пропало без вести много эстонцев и много представителей других народов. НКВД, Красная Армия или СС убивали невинных людей на земле и в море, в темных подвалах, лесу, на берегу и затопленных судах. Помимо этого, потери Эстонии исчисляются в десятках тысяч военных беженцев, жертв массовых депортаций и убитых борцов за свободу.
1 января 1945 года в нынешних границах Эстонии жило на 200 тысяч человек меньше, чем до начала оккупации в 1940 году. Эстония потеряла за десять лет после начала Второй мировой войны — вместе с жертвами депортаций и другими жертвами — почти четверть всего своего населения.
Западная Европа возродилась после войны словно феникс из пепла. Экономическая поддержка США, но прежде всего, конечно, собственные усилия и создание предшественника Европейской Союза, НАТО, принесли Западной Европе многолетний мир и благополучие. Холодная война остановила распространение разрушительной тоталитарной идеологии на запад. Однако народ Эстонии должен был ждать своего Белого корабля полстолетия, пока не открылось новое окно возможностей. Тогда и мы возродились словно феникс из пепла, если мы сравниваем то, какой была ситуация в Эстонии 30 лет назад и какая она сейчас.
Вторая мировая война, но в первую очередь предшествующий ей и последующий периоды дали Эстонии весьма поучительные уроки. Во-первых, геополитическое положение делает независимость Эстонии немыслимой без демократических союзников, у которых имеются экономическая и военная силы. Членство в Европейском Союзе и НАТО для нас не только неизбежный выбор в сфере политики безопасности. Мы европейцы — это наша историческая и культурная идентичность — поэтому мы естественно принадлежим Европе.
Во-вторых, мы должны держать руку на пульсе восточного соседа, что означает всестороннее и постоянное наблюдение за развитием России и понимание этого развития, поскольку военные и так называемые гибридные угрозы не исчезли даже в условиях пандемии и не исчезнут после нее, на неопределенное время. Независимость Эстонии досталась очень дорогой ценой, тысячи эстоноземельцев отдали за нее свою жизнь и здоровье. Я благодарю ветеранов, которые боролись за независимость Эстонии на эстонской земле. Благодарю также тех, кто отстаивал и отстаивает безопасность Эстонии в международных военных операциях в наши дни. Я склоняю голову в память павших. Мы защитим Эстонию от любой угрозы.
И напоследок. Эстония и другие союзники НАТО прилагают все усилия, чтобы сдерживать Россию и избежать новой войны. Но конфликт может разгореться не в районе Балтийского моря, а за тысячи километров отсюда, поэтому Эстония ведет сотрудничество со своими союзниками также на Ближнем Востоке и в Африке.
Празднование окончания Второй мировой войны демонстрацией грубой военной силы немыслимо в пространстве западных ценностей. Мы также не приемлем умалчивание, искажение или даже перевертывание исторических фактов, связанных с войной. Нет, не Великобритания и не Франция были авторами Второй мировой войны, не Польша была инициатором этой войны. Историк Юрий Дмитриев обнаружил массовое захоронение тысяч людей, убитых сталинским режимом, в Сандармохе — в Республике Карелия — и донес это до общественности. Теперь он сидит в тюрьме ”как преступник”. Следуя своей принятой тактике, Кремль в свою очередь возложил вину в этом преступлении на Финляндию. Это совершенно недопустимо.
8 мая европейцы и североамериканцы отмечают как день памяти людей, отдавших свою жизнь и здоровье во Второй мировой войне. 9 мая также день Европы, и следует помнить, что основная причина создания Европейского Союза и его предшественников заключалась в обеспечении мира с помощью всестороннего сотрудничества, солидарности и дружеских отношений".
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