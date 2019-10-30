Юри Луйк обсудил с французской коллегой укрепление оборонного сотрудничества

”Для Эстонии важно, чтобы вклад французов в безопасность нашего региона был последовательный и разнообразный. Как с британцами, так и с французами мы думаем о том, каким образом различные элементы Вооруженных сил могли бы еще более укрепить присутствие НАТО в регионе”, — заявил министр обороны Луйк.

Помимо оборонного сотрудничества министры обороны обсудили вопросы, связанные с саммитом глав государств, который пройдет в конце года в Лондоне, а также с последним развитием событий в Сирии.

Министры обороны также встретились с французским подразделением, которое в настоящее время служит в Тапа, и получили обзор их службы.

Министр Вооруженных сил Франции встретилась и с президентом республики Керсти Кальюлайд, и вечером выступила со вступительной речью на конференции по безопасности ABCD в Таллине.

Эстония связана с Францией 25-летним оборонным сотрудничеством; подразделения обеих стран плечом к плечу несли службу в Центральноафриканской Республике и Мали. В этом году Франция участвует в боевой группе НАТО, несущей службу в Тапа, и будет также участвовать в 2021 году. Французские истребители также регулярно участвуют в Балтийском воздушном патрулировании НАТО.