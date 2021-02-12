Юри Луйк о заявлении Лаврова: разрыв экономических отношений с Европой для России — все равно, что вырыть себе же яму

"Русские используют свой любимый прием. Они заранее эскалируют ситуацию, чтобы этим запугать страны Евросоюза и тем самым предотвратить новые санкции. На самом деле таким общественным давлением они лишь усиливают аргументы сторонников санкции", — считает бывший министр обороны Юри Луйк.

По его словам, разрыв отношений со стороны России в теории возможен, но он его считает скорее символическим шагом: высылка европейских дипломатов из РФ, отмена собраний.

Луйк отмечает, что основная часть европейско-российских отношений — это торговые отношения, входящие в сферу компетенции Еврокомиссии. "Маловероятно, что с ними будут выделывать фокусы, так как это все равно, что вырыть себе же яму, так как Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России", — объяснил он.

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По его словам, слова Лаврова показывают, что на Россиию больше всего влияют санкции, которые ограничивают доступ к современным технологиям и долгосрочным кредитам, крайне важна и торговля газом, то есть "Северный поток — 2".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 12 февраля, заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, "что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", заявил он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live". "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — добавил министр.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после трехдневного визита в Москву обвинил власти РФ в отсутствии готовности к диалогу. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления.