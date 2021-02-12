12.02.2021, 20:32

Юри Луйк о заявлении Лаврова: разрыв экономических отношений с Европой для России — все равно, что вырыть себе же яму

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Юри Луйк о заявлении Лаврова: разрыв экономических отношений с Европой для России — все равно, что вырыть себе же яму
Foto: DON EMMERT, AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. По словам эксперта по обороне Юри Луйка, такими словами Россия лишь укрепляет наложенные на нее санкции.

"Русские используют свой любимый прием. Они заранее эскалируют ситуацию, чтобы этим запугать страны Евросоюза и тем самым предотвратить новые санкции. На самом деле таким общественным давлением они лишь усиливают аргументы сторонников санкции", — считает бывший министр обороны Юри Луйк.

По его словам, разрыв отношений со стороны России в теории возможен, но он его считает скорее символическим шагом: высылка европейских дипломатов из РФ, отмена собраний.

Луйк отмечает, что основная часть европейско-российских отношений — это торговые отношения, входящие в сферу компетенции Еврокомиссии. "Маловероятно, что с ними будут выделывать фокусы, так как это все равно, что вырыть себе же яму, так как Евросоюз является крупнейшим торговым партнером России", — объяснил он.

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По его словам, слова Лаврова показывают, что на Россиию больше всего влияют санкции, которые ограничивают доступ к современным технологиям и долгосрочным кредитам, крайне важна и торговля газом, то есть "Северный поток — 2".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 12 февраля, заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Европейским Союзом. Это произойдет, если власти вновь увидят, "что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", заявил он в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live". "Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — добавил министр.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после трехдневного визита в Москву обвинил власти РФ в отсутствии готовности к диалогу. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления.

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