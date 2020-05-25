Юри Луйк о выходе США из договора по отрытому небу: для Эстонии этот договор имеет очень большую ценность

"Если говорить об этом договоре немного шире, то это одна из классических мер создания, выстраивания доверия, когда ты разрешаешь противнику или соседнему государству летать в своем воздушном пространстве и делать снимки своих военных объектов. Лично мне было бы очень жаль, если эта мера окончательно канет в Лету или развалится", — передает RusERR слова Луйка, сказанные в воскресенье в интервью еженедельной телепередаче "AK. Nädal".

"В каком-то смысле этот договор был совершенно уникальным, даже среди договоров о контроле над вооружениями. Его можно было заключить только в конце холодной войны", — добавил министр обороны.

"У американцев есть и другие средства для сбора информации, в первую очередь спутники. Но для небольших стран, в том числе для Эстонии, этот договор имеет очень большую ценность", — сказал Луйк, выразив надежду, что соглашение еще удастся спасти.

Рейнсалу: выход США из Договора по открытому небу вызван действиями России

"Если США хотят выйти из этого договора, то сейчас оставлен шестимесячный период на раздумья и переговоры, чтобы Россия прекратила различные ограничения, установленные на контрольные полеты НАТО над территорией России. Мы надеемся, что шесть месяцев — достаточно длинный срок, чтобы урегулировать недопонимания. Если не получится, и американцы выйдут [из договора], то мы, разумеется, понимаем их мотивы, — пояснил министр обороны Эстонии. — Я считаю, что сейчас очень большую роль играют дипломаты, чтобы попытаться спасти этот договор. Если США все-таки [из него] выйдут, то нам всем придется решать, что делать дальше".