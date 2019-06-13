Юри Луйк: морские учения показывают решимость и способность союзников защищать регион Балтийского моря

«Великолепным примером стремления к общей цели является то, что BALTOPS и Baltic Protector в этом году объединили свои силы», – сказал Юри Луйк.

Направленные на отработку взаимодействия учения BALTOPS берут свое начало в 1970-х годах. Целью BALTOPS является отработка взаимодействия между силами обороны различных стран как на море и суше, так и в воздухе.

Первый этап Baltic Protector – Danex – прошел в Дании 24 мая; во втором этапе BALTOPS и в завершающем этапе учений, который пройдет в Эстонии в начале июля – Amphibex – в регионе Балтийского моря будут участвовать около 20 кораблей ВМС.

Среди них прибудут корабли Британского королевского флота и около 3000 военнослужащих объединенных экспедиционных войск из девяти стран. Baltic Protector – это первые столь масштабные учения по переброске объединенных экспедиционных войск, цель которых состоит в укреплении готовности к защите Балтийского региона.

Объединенные экспедиционные силы представляют собой систему оборонного взаимодействия между девятью странами под командованием Соединенного королевства, нацеленную на сдерживание и обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря и, в более широком плане, в Северной Европе, а также на готовность к участию в операциях в очагах кризиса.

Начало объединенным экспедиционным силам было положено в 2014 году, а 28 июня 2018 года министры обороны государств, участвующих в рамочном соглашении о сотрудничестве, подписали в Лондоне основополагающий документ объединенных экспедиционных сил. К объединенным экспедиционным силам присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.