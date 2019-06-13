13.06.2019, 17:30

Юри Луйк: морские учения показывают решимость и способность союзников защищать регион Балтийского моря

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rus.delfi.ee
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Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajatele
Kaitseminister andis tunnistused vastsetele riigikaitseõpetajateleFoto: Ardi Hallismaa

Этим летом союзники проводят крупномасштабные учения в Балтийском море под командованием США в рамках ежегодных международных учений BALTOPS в Балтийском регионе, а также учения Baltic Protector по переброске войск под командованием Соединенного королевства, сообщает Минобороны ЭР.

Министр обороны Юри Луйк подчеркнул, что объединенные экспедиционные силы, сформированные под руководством Соединённого королевства, представляют для Эстонии важный формат сотрудничества, а Baltic Protector – первые столь крупные морские учения, нацеленные на развитие потенциала сотрудничества участвующих в них партнеров.

«Учения показывают волю, решимость и способность союзников защищать регион Балтийского моря», - заявил министр обороны Юри Луйк. «Учения Baltic Protector предоставляют очень хорошую возможность поупражняться во взаимодействии объединенных экспедиционных сил, поделиться опытом и показать, что вместе мы сильнее и способны на большее. Учения также углубят партнерские отношения между странами-участницами объединенных экспедиционных сил», – добавил министр Луйк.

В среду, 12 июня, на Сааремаа прошли учения по высадке десанта BALTOPS, в которых приняли участие военнослужащие из США, Польши, Румынии и Эстонии. Свой вклад в учения внесли также кайтселийтчики Сааремааской дружины.

«Великолепным примером стремления к общей цели является то, что BALTOPS и Baltic Protector в этом году объединили свои силы», – сказал Юри Луйк.

Направленные на отработку взаимодействия учения BALTOPS берут свое начало в 1970-х годах. Целью BALTOPS является отработка взаимодействия между силами обороны различных стран как на море и суше, так и в воздухе.

Первый этап Baltic Protector – Danex – прошел в Дании 24 мая; во втором этапе BALTOPS и в завершающем этапе учений, который пройдет в Эстонии в начале июля – Amphibex – в регионе Балтийского моря будут участвовать около 20 кораблей ВМС.

Среди них прибудут корабли Британского королевского флота и около 3000 военнослужащих объединенных экспедиционных войск из девяти стран. Baltic Protector – это первые столь масштабные учения по переброске объединенных экспедиционных войск, цель которых состоит в укреплении готовности к защите Балтийского региона.

Объединенные экспедиционные силы представляют собой систему оборонного взаимодействия между девятью странами под командованием Соединенного королевства, нацеленную на сдерживание и обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря и, в более широком плане, в Северной Европе, а также на готовность к участию в операциях в очагах кризиса.

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Начало объединенным экспедиционным силам было положено в 2014 году, а 28 июня 2018 года министры обороны государств, участвующих в рамочном соглашении о сотрудничестве, подписали в Лондоне основополагающий документ объединенных экспедиционных сил. К объединенным экспедиционным силам присоединились Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Великобритания.

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