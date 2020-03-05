Юри Луйк и министр обороны США согласны: главная угроза безопасности для НАТО исходит со стороны России

Министр обороны Луйк поблагодарил своего коллегу за последовательный вклад США в безопасность Эстонии и нашего региона, а также за его ведущую роль в развитии готовности НАТО.

Министры обоих государств согласились в том, что главная угроза безопасности для НАТО исходит по-прежнему со стороны России, которая имеет значительное временное и дистанционное преимущество перед НАТО при перемещении своих войск вблизи Балтийского региона. ”Поэтому мы как союзники, должны постоянно упражняться в совместной деятельности войск в кризисной и военной ситуации, чтобы в условиях кризиса действовали бы максимально быстро и эффективно”, — сказал министр обороны Луйк.

Также Луйк и Эспер подчеркнули важность учений Defender-Europe 2020. Луйк подчеркнул, что во время учений будет испытана региональная структура управления и прием союзников как на суше, в воздухе, так и на море. ”Мы говорили с министром Эспером и о том, что после больших учений важно обсудить полученные уроки для дальнейшего развития сотрудничества между нашими силами”, — добавил Луйк.

На встрече также обсуждались темы 5G, и министры совместно признали необходимость увеличить осведомленность об опасностях, сопутствующих 5G.

На встрече министр обороны Луйк выразил поддержку поиску политического урегулирования мирного процесса в Афганистане. Луйк подчеркнул, что для Эстонии важен принцип договоренности между союзниками ”вместе приходим, вместе уходим”.