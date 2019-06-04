04.06.2019, 16:15

Юри Куускемаа: руки прочь от Старого города, политические варвары!

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rus.delfi.ee
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Jüri Kuuskemaa, oktoober 2017
Jüri Kuuskemaa, oktoober 2017Foto: Sven Arbet

Несколько дней назад многих наших читателей задела новость о том, в столице Эстонии может появиться площадь имени Бориса Немцова. Сообщалось, что она могла бы располагаться в Старом городе, в том месте, которое окаймляет Церковь святого духа ( Pühavaimu kirik) и кафе Maiasmokk.

Позже стало известно, что такое неоднозначное предложение сделали фракция Партии реформ в столичном горсобрании и Ээрик-Нийлес Кросс.

Известный искусствовед и историк Юри Куускемаа в газете EP признается, что его сердце от этой игнорирующей историю новости сжалось.

Старый город тем и ценен, что он старый. Впускать в него чего-то новое можно только тщательно обдумав и когда ситуация безвыходна. Но никакого неотвратимого рока у нас сейчас нет”, — считает Куускемаа.

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Речь идет о площадке, где сходятся улицы Пикк и Пюхавайму, которую иногда называют площадью Большой гильдии (Suurgildi plats)

”800-летнему Таллинну, особенно находящему под защитой UNESCO Старому городу, не нужны никакие чуждые, искусственные, а уже тем более навеяные политическими ветрами имена. У нас есть свои, сотни лет назад жившие деятели, которые дали городу хорошие наименования. Немцов ни к этому месту, ни к Таллинну в целом никакакого отношения не имеет”, — считает историк и просит любителей реформ не трогать историю.

”Название — часть исторического наследства, которое достойно защиты так же, как дом или церковь”.

"В царское и советское время предпринимались попытки переименований. В свое время, например, Площадь башен пытались назвать Сталинградской, но неужели нынешние сторонники переименований хотят быть похожими на деятелей той поры?” — спрашивает Куускемаа.

По мнению Куускемаа, в Таллинне есть фанаты Немцова, но также могут найтись и поклонники Путина, которые захотят, чтобы в Таллинне была и площадь Путина.

"В Таллинне расплодилось много анонимных отцов города, которые своими решениями смогли внести путаницу в городскую инфраструктуру”, — приводит Куускемаа слова президента Леннарта Мери, сказанные еще в 80-х годах, и добавляет, что Старому городу не нужны новые отцы города. ”Те, кто не питают уважение к древнему городу, — варвары”.

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