Юри Куускемаа: руки прочь от Старого города, политические варвары!

”800-летнему Таллинну, особенно находящему под защитой UNESCO Старому городу, не нужны никакие чуждые, искусственные, а уже тем более навеяные политическими ветрами имена. У нас есть свои, сотни лет назад жившие деятели, которые дали городу хорошие наименования. Немцов ни к этому месту, ни к Таллинну в целом никакакого отношения не имеет”, — считает историк и просит любителей реформ не трогать историю.

”Название — часть исторического наследства, которое достойно защиты так же, как дом или церковь”.

"В царское и советское время предпринимались попытки переименований. В свое время, например, Площадь башен пытались назвать Сталинградской, но неужели нынешние сторонники переименований хотят быть похожими на деятелей той поры?” — спрашивает Куускемаа.

По мнению Куускемаа, в Таллинне есть фанаты Немцова, но также могут найтись и поклонники Путина, которые захотят, чтобы в Таллинне была и площадь Путина.

"В Таллинне расплодилось много анонимных отцов города, которые своими решениями смогли внести путаницу в городскую инфраструктуру”, — приводит Куускемаа слова президента Леннарта Мери, сказанные еще в 80-х годах, и добавляет, что Старому городу не нужны новые отцы города. ”Те, кто не питают уважение к древнему городу, — варвары”.