Юри Куускемаа показал российскому олигарху и его гостям Старый Таллинн

Как сообщил Куускемаа Delfi, он коснулся немного и политики, сказав, что Таллинн на протяжении веков был многонациональным городом. "Но в советское время русские стали уже национальным большинством, а эстонцы остались в меньшинстве и это была причина того, почему мы хотели получить независимость. И сейчас около половины населения Таллинна составляет русскоязычное население", — сказал Куускемаа.

Свои экскурсии историк начинает, как правило, с Ратушной площади, показывает аптеку, дома и дворы на улице Вене, Доминиканский монастырь, здание Большой гильдии, церковь Пюхавайму, здание посольства России. Куускемаа показал компании Тинькова церковь Олевисте, а также двор Городского театра, чтобы осмотреть типичный средневековый дом изнутри.

По словам экскурсовода, он сосредоточился на ганзейском периоде, но, учитывая национальность гостей, показал и сооружения, построенные в российское время.

Как уже сообщалось, Олег Тиньков вместе с супругой Риной отметили в Таллинне ее 50-летний юбилей.