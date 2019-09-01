Юри Куускемаа показал российскому олигарху и его гостям Старый Таллинн

Известный эстонский историк Юри Куускемаа показал побывавшему недавно с супругой в Эстонии российскому банкиру Олегу Тинькому Старый Таллинн.
Как сообщил Куускемаа Delfi, он коснулся немного и политики, сказав, что Таллинн на протяжении веков был многонациональным городом. "Но в советское время русские стали уже национальным большинством, а эстонцы остались в меньшинстве и это была причина того, почему мы хотели получить независимость. И сейчас около половины населения Таллинна составляет русскоязычное население", — сказал Куускемаа.
Свои экскурсии историк начинает, как правило, с Ратушной площади, показывает аптеку, дома и дворы на улице Вене, Доминиканский монастырь, здание Большой гильдии, церковь Пюхавайму, здание посольства России. Куускемаа показал компании Тинькова церковь Олевисте, а также двор Городского театра, чтобы осмотреть типичный средневековый дом изнутри.
По словам экскурсовода, он сосредоточился на ганзейском периоде, но, учитывая национальность гостей, показал и сооружения, построенные в российское время.
Как уже сообщалось, Олег Тиньков вместе с супругой Риной отметили в Таллинне ее 50-летний юбилей.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры