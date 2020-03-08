Юрген Лиги назвал 8 марта "праздником коммунистов". Раймонд Кальюлайд вступился за Женский день

Как пояснил Кальюлайд, Юрген Лиги написал одному из министров, который сегодня с цветами поздравлял женщин, буквально следующее: "Почему это надо делать именно в знаменательный для коммунистов день?"

Лидер Таллиннский социал-демократов ответил реформисту, занимавшему в прошлом ряд министерских постов, и в социальной сети, и также прокомментировал свою позицию для Delfi.

"Называть 8 марта праздником коммунистов было бы неправильно. Уже прошло 30 лет после восстановления независимости Эстонии, а Женский день отмечает подавляющая часть тех, кого я знаю - как русских, так и эстонцев. И люди, его отмечающие, не имеют к коммунистам никакого отношения", - говорит Кальюлайд.

"Скорее можно сказать, что в нашу жизнь вошел новый праздник, как, к примеру, Halloween тоже. Если детям и многим взрослым отмечание Halloween приносит радость - пускай празднуют", - считает Кальюлайд.

По мнению видного социал-демократа, комментарий Лиги выглядит странно и потому, что производит такое впечатление, как если бы человек пришел на чужой праздник и стал портить всем его участникам настроение словами: "Вы поступаете неправильно".

"В конце концов большинство однопартийцев Лиги празднуют 8 марта и дарят женщинам цветы. Может известному реформисту сначала провести просветительскую работу среди своих товарищей по партии?" - предложил Кальюлайд.