Юные наркодилеры: как школьники из Тарту заказывали наркотики в почтовые ящики случайных людей

Автомат биткоинов, даркнет, псевдонимы и найденные на портале недвижимости адреса — тартуские подростки создали изощренную наркосеть.
Все имена изменены.
Осенью прошлого года в пригороде Тарту Ихасте женщина занималась делами в саду, когда увидела, что к соседнему участку подъехал подросток на арендованном электросамокате. Соседей не появлялись там уже годами, поэтому неожиданный гость привлек внимание женщины.
Подросток же взял с земли первую попавшуюся палку и начал ковыряться в почтовом ящике. Удивленная женщина решила спросить, чем он занимается.
"Случайно положил письмо не в тот почтовый ящик. Пытаюсь его достать", — смущенно сказал подросток. Женщине это подозрительным не показалось и она даже принесла мальчику отвертку. Позже он ей ее вернул и поблагодарил.
Спустя пару месяцев женщина снова увидела, что подросток ковыряется в соседском почтовом ящике, но этот раз палочками для еды. Когда же он сел на велосипед и поехал восвояси, появились полицейские, повалили мальчишку на землю и задержали.
Главе семейства Тойво поступил звонок: "Полиция задержала вашего сына Райнера". Мужчина был в шоке и замешательстве. Он пошел в комнату к сыну и сорвал со стены сейф, который купил ему какое-то время назад. Когда он разбил его топором, то внутри оказались подозрительные маленькие пакетики и наличные деньги. Деньги он положил в карман, а пакетики вместе с содержимым выбросил в речку Эмайыги. Позже в полиции он заявил, когда давал показания по подозрению в устранении доказательств преступления, что в тот момент был сам не свой и не знает, зачем это сделал.
Любовь к компьютерам и наркотикам
Это история о двух на вид совершенно разных подростках, которых свела судьба. С одной стороны был сын Тойво, 17-летний Райнер — обычный ученик 10 класса, учившийся на 4 и 5 и увлекавшийся компьютерами. С другой стороны — 15-летний Хейго, восьмиклассник, который хотя и учился в так называемой элитной школе, но был далек от образа примерного мальчика. Еще с 13 лет он был зависим от различных наркотиков, а на его счету были преступления, за которые он не был наказан в связи с малым возрастом.
Когда соединился интерес Райнера компьютерам и любовь Хейго к наркотикам, закрутился бизнес: в даркнете ребята нашли продавцов, у которых можно заказать наркотики в Эстонию, после чего начали делать заказы, объемам которых могут позавидовать даже опытные наркодилеры. К делу был также подключен друг Хейго Яан-Кристьян (17).
Из-за этой компании Налогово-таможенный департамент задержал на границе почти 20 пакетов с наркотиками, в которых было почти 90 граммов чистого кристального МДМА и 339 таблеток экстази, четверть килограмма порошка с содержанием амфетамина (20 г чистого амфетамина) и другие, неизвестные вещества.
А вот какой объем наркотиков дошел до самих подростков — неизвестно. Райнер на допросе признался, что получил около семи пакетов с наркотиками, в которых были в основном марки ЛСД.
Для общения молодежь использовала приложение Snapchat, удобство которого заключалось в том, что сообщениями можно делиться с ограниченным кругом пользователей, а после суток они исчезают. Несмотря на это, мальчишки не додумались удалить с телефона десятки скриншотов, видео и фото, на которых они позировали с наркотиками и делали заказы в даркнете.
Содержимое телефона Яана-Кристьяна оказалось самым ценным для следователей и раскрыло почти всю схему их наркобизнеса. В нем обнаружилось фото автомата биткоинов в тартуском торговом центре Tasku, с помощью которого молодежь переводила наличные в криптовалюту, с помощью которой они позже делали заказы в магазинах даркнета.
На компьютерах Райнера и Хейго был установлен браузер Tor, с помощью которого можно попасть в даркнет. У каждого из них было несколько онлайн-кошельков. с биткоинами. Компьютер Райнера также показал, что он просматривал объявления на порталах недвижимости и после искал на Google Maps заброшенные дома, чтобы заказать в их почтовые ящики наркотики. Для заказов каждый раз использовались случайные имена, но иногда и имена нелюбимых знакомых или одноклассников.
Посты в социальных сетях указывают на то, что о деятельности Райнера и Хейго был в курсе широкий круг знакомых. Райнеру помогали также его одноклассники Мартен (16) и Йоханнес (16), которые ездили проверять почтовые ящики. Они позже пытались доказать полиции, что их сообщения о продаже наркотиков — это всего лишь шутки.
Показания подростков были противоречивыми и подозрительными. И Хейго, и Райнер изначально указывали следователям друг на друга как на автора и руководителя схемы. Каждый утверждал, что заказывал наркотики только пару раз.
Юные наркодилеры тратили на наркотики тысячи евро, но на эстонском черном рынке стоимость этих веществ в разы выше. Например, при покупке с рук одна таблетка экстази стоит 10 евро, а в интернете — евро или даже меньше.
Поимка юных наркодилеров — вопрос времени
Хотя подростки тщательно скрывали свою деятельность, но изредка полу-открыто хвалились наркотиками в Snapchat, они не понимали, что большое количество их посылок было задержано на границе, а задержание их самих было вопросом времени, несмотря на хитро продуманную схему.
Анализы мочи участников схемы показали, что они большую часть наркотических веществ употребляли сами. Фотографии, поведение в социальной сети и их показания указывают на то, что они также и продавали их другим. Объемы заказанных веществ также указывают на то, что наркотики предназначались не только для личного употребления.
Несмотря на это, несовершеннолетним парням не предъявили обвинение в распространении наркотиков, а лишь обвинили в заказе наркотиков в большом объеме с целью употребления.
В конце января Тартуский уездный суд в ходе соглашения решил, что самое суровое наказание понесет Хейго, ранее имевший проблемы с законом. его признали виновным в заказе большей части наркотиков и приговорили к трехлетнему тюремному сроку, большая часть которого отсалась условной, а отсидеть ему придется лишь два месяца.
Райнер, Яан-Кристьян, Мартен и Йоханнес получили в наказание год контроля поведения, предназначенный ддля несовершеннолетних, совершивших первое преступление. В первую очередь это означает запрет на употребление алкоголя и наркотиков, отслеживание выполнения школьных обязательств и встречи с сотрудником службы пробации.
Прокуратура отмечает, что молодежь сейчас прельщает заказ наркотиков по почте, так как это кажется менее опасным и реальным, чем торговля наркотиками где-то в темном переулке. Однако в глазах закона это остается наркопреступлением. Кроме того, даже если посылка с наркотическим веществом так и не дойдет в Эстонию, одного лишь факта заказа достаточно, чтобы стать наркопреступником.
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