Юные наркодилеры: как школьники из Тарту заказывали наркотики в почтовые ящики случайных людей

Все имена изменены.

Осенью прошлого года в пригороде Тарту Ихасте женщина занималась делами в саду, когда увидела, что к соседнему участку подъехал подросток на арендованном электросамокате. Соседей не появлялись там уже годами, поэтому неожиданный гость привлек внимание женщины.

Подросток же взял с земли первую попавшуюся палку и начал ковыряться в почтовом ящике. Удивленная женщина решила спросить, чем он занимается.

"Случайно положил письмо не в тот почтовый ящик. Пытаюсь его достать", — смущенно сказал подросток. Женщине это подозрительным не показалось и она даже принесла мальчику отвертку. Позже он ей ее вернул и поблагодарил.

Спустя пару месяцев женщина снова увидела, что подросток ковыряется в соседском почтовом ящике, но этот раз палочками для еды. Когда же он сел на велосипед и поехал восвояси, появились полицейские, повалили мальчишку на землю и задержали.

Главе семейства Тойво поступил звонок: "Полиция задержала вашего сына Райнера". Мужчина был в шоке и замешательстве. Он пошел в комнату к сыну и сорвал со стены сейф, который купил ему какое-то время назад. Когда он разбил его топором, то внутри оказались подозрительные маленькие пакетики и наличные деньги. Деньги он положил в карман, а пакетики вместе с содержимым выбросил в речку Эмайыги. Позже в полиции он заявил, когда давал показания по подозрению в устранении доказательств преступления, что в тот момент был сам не свой и не знает, зачем это сделал.

Любовь к компьютерам и наркотикам



Это история о двух на вид совершенно разных подростках, которых свела судьба. С одной стороны был сын Тойво, 17-летний Райнер — обычный ученик 10 класса, учившийся на 4 и 5 и увлекавшийся компьютерами. С другой стороны — 15-летний Хейго, восьмиклассник, который хотя и учился в так называемой элитной школе, но был далек от образа примерного мальчика. Еще с 13 лет он был зависим от различных наркотиков, а на его счету были преступления, за которые он не был наказан в связи с малым возрастом.

Когда соединился интерес Райнера компьютерам и любовь Хейго к наркотикам, закрутился бизнес: в даркнете ребята нашли продавцов, у которых можно заказать наркотики в Эстонию, после чего начали делать заказы, объемам которых могут позавидовать даже опытные наркодилеры. К делу был также подключен друг Хейго Яан-Кристьян (17).