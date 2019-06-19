Юные эстонские проститутки: обманутые, проданные, со шрамом в душе на всю жизнь

”Проститутки со стажем признаются, что начинали именно в этом возрасте, потому что были нужны деньги, к примеру, на концертный билет”, — рассказывает ведущий следователь Пыхьяской префектуры Ардо Ранне. ”И другой возможности просто не было. Родители денег дать не могли. Или ребенка воспитывает мать-одиночка”.

У каждого ребенка своя история

Они живут по всей Эстонии и, как правило, предлагают свои услуги через интернет. Незаметный интернет доставляет эстонской полиции много головной боли: вскрыть преступление сложно, и это требует больших временных ресурсов. Почти все без исключения подобные истории начинаются в интернете, причем не по обычным каналам, а в сетях общения, как на русском, так и на английском языках.

”Если 30 лет назад вы хотели завязать отношения, то должны были встретится с человеком. Сейчас вы можете это сделать одновременно с тысячью или двумя тысячами. Причем сделать это так, что никто не будет знать, кто вы, даже то — мужчина вы или женщина, — говорит Ранне. — И если вы закините две тысячи крючков, то кто-то клюнет”.

Покупатели секса у несовершеннолетних — преступники. Им грозит до 3 лет лишения свободы. А в случае, когда речь идет о детях, не достигших 14-летнего возраста, то виновный может отправится за решетку на 5 лет.

По словам прокурора Саскиа Каськ, один случай тянет за собой другой. ”Выявляется целая сеть несовершеннолетних, которые зарабатывают на каникулах. Это происходит как на селе, так и в городе. Несовершеннолетними легче манипулировать, чем взрослыми. Те, кто используют несовершеннолетних, очень умелые манипуляторы”.

Критический период — окончание основной школы

Руководитель кризисного центра Eluliin Эда Мёлдер говорит, что риски для молодежи возрастают после окончания основной школы. ”Обязанность учиться у нас существует до 17 лет, поэтому до этого возраста школьники находятся под бдительным оком. Вовлечение начинается после, когда молодой человек выходит из поля зрения школы”.

В Эстонии звучат предложения продлить обязанность посещать школу до 18-летнего возраста включительно. Об этом можно подумать, но плюсы не очевидны. Для многих ”трудных” детей школьное образование тогда останется незаконченным.

”Я не видела успешных молодых людей, вовлеченных в проституцию. В большинстве своём они отсеиваются или уходят из школы, потому что не в силах сдать выпускные экзамены. Оне не могут сосредоточиться”, — говорит Мёлдер.

Не говоря уже о психотравмах. ”Я не видела несовершеннолетних проституток, над которыми бы клиенты или сутенеры не издевались, не манипулировали. Иногда и принуждали”, — говорит Мёлдер.

„Сутенеры умеют манипулировать. Очень длительное время, являясь для жертвы ”бойфрендом”, которого даже знает ее семья. Чаще всего они играют на изоляции жертвы от родителей и круга друзей. Ей говорят: кто они такие? Решай всё сама! И для подростка, который как раз ищет себя, принятие самостоятельного решения является очень важным”.

Довольно часто начинают воздействовать на подруг девушки — если они поддадутся на уговоры, то потом и она сама пойдет тем же путем.

Мёлдер считает очень подозрительным, когда у девушки появляется друг, который значительно старше. Подвозит на машине, покупает телефон, возникает стиль жизни, куда проституция отлично вписывается. Появляется эмоциональная и финансовая зависимость, причем определенную выгоду может получить и семья. ”Семья может считать, что у их ребенка появился надежный друг, это прекрасно, но….”

Скрытый вид преступности

Покупку сексуальных услуг у детей, несмотря на все усилия полиции, часто бывает трудно доказать.

„Если несовершеннолетний не дает показания, а часто так и бывает, то для полиции важно чтобы у молодого человека пропал интерес в дальнейшем действовать в этом направлении”, — говорит Ранне.

Иногда инициативу проявляют сами молодые люди.

В прошлом году стражи порядка много занимались одной и той же компанией подростков, предлагавших свои интимные услуги. Они открыто говорили сотрудникам правоохранительных органов, что это, якобы, работа их мечты. Полиция раскрывала планы подростков, брала показания (весьма сомнительные), отпускала домой, а потом вновь обнаруживала их объявления. И так повторялось изо дня в день. Было потрачено очень много времени и сил на то, чтобы отвадить молодежь от ее занятия.

Рубцы на всю жизнь

Ранне проработал в полиции 27 лет. За это время он видел: то, изменит ли человек свой образ жизни или нет, зависит от каждого, кто находится вокруг.

„Каждый оступившийся способен измениться. Вопрос в том, есть ли у него для этого достаточно стимулов. Здесь большую роль играет наличие поддерживающего человека окружения”, — говорит Ранне.

”Зависит от того, насколько адекватен молодой человек. Есть такие, которое несколько раз попробуют и понимают, что это неправильно”.

Встречались полицейскому и такие молодые люди, которые осознавали ошибку и обещали ее никогда не повторять. А через полтора месяца вновь оказывались на улице и продолжали свою грязную работу. Ведь стоит разок решить свои денежные проблемы подобным образом, и затем снова тянет вернуться на эту дорожку.