Юло Кивине: во времена СССР было разделение на деревенское и городское молоко

”Наша задача заключается в том, чтобы рассказать о пользе молока и молочной продукции”, — сказал председатель правления Tere и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине.

”В честь Дня молока по всему миру проводят различные мероприятия, выставки и дегустации. Международный день молока начали отмечать 1-го июня, потому что во многих государствах уже праздновали его в эту дату. Международная известность Дня молока растет год за годом, и эти мероприятия очень популярны во многих странах. Молоко и молочные изделия были на столе у жителей Эстонии на протяжении многих веков”, — сказал Юло Кивине.

”День молока, День открытых дверей на хуторах и все остальные мероприятия, которые позволяют горожанам поближе познакомиться с жизнью в деревне, позволяют нам понять, откуда берется еда. Жители Эстонии среднего возраста знают, что во времена Советского союза было разделение на деревенское и городское молоко. Деревенское молоко давала бабушкина корова, а городское молоко покупали в магазине. На сегодняшний день для очень многих детей существует только понятие ”городское молоко”, но это доказывает, что деревенское молоко на самом деле никуда не пропало”.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года в Эстонии произвели 26 400 тонн пастеризованного молока. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 700 тонн или на 2,7% больше.