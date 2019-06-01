01.06.2019, 13:13

Юло Кивине: во времена СССР было разделение на деревенское и городское молоко

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rus.delfi.ee
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Saaremaa Piimatööstus, Ülo Kivine
Saaremaa Piimatööstus, Ülo KivineFoto: Sven Arbet

Сегодня, в Международный день молока, председатель правления Tere и Farmi Piimatööstus Юло Кивине сказал, что жители Эстонии потребляют 100 млн литров молока в год – это является доказательством всеобщей любви к молоку. Международный день молока начали отмечать по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 2001-м году, и сейчас в этом мероприятии участвуют более 80 стран. На душу каждого жителя Эстонии приходится один стакан молока в день.

”Наша задача заключается в том, чтобы рассказать о пользе молока и молочной продукции”, — сказал председатель правления Tere и Farmi Piimatööstus AS Юло Кивине.

”В честь Дня молока по всему миру проводят различные мероприятия, выставки и дегустации. Международный день молока начали отмечать 1-го июня, потому что во многих государствах уже праздновали его в эту дату. Международная известность Дня молока растет год за годом, и эти мероприятия очень популярны во многих странах. Молоко и молочные изделия были на столе у жителей Эстонии на протяжении многих веков”, — сказал Юло Кивине.

”День молока, День открытых дверей на хуторах и все остальные мероприятия, которые позволяют горожанам поближе познакомиться с жизнью в деревне, позволяют нам понять, откуда берется еда. Жители Эстонии среднего возраста знают, что во времена Советского союза было разделение на деревенское и городское молоко. Деревенское молоко давала бабушкина корова, а городское молоко покупали в магазине. На сегодняшний день для очень многих детей существует только понятие ”городское молоко”, но это доказывает, что деревенское молоко на самом деле никуда не пропало”.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года в Эстонии произвели 26 400 тонн пастеризованного молока. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 700 тонн или на 2,7% больше.

Рекорд был поставлен в январе, когда в Эстонии произвели 9200 тонн пастеризованного молока. Если сравнить первый квартал 2019 года с тем же периодом предыдущих лет, потребление молока растет седьмой год подряд. Сегодня уровень самообеспечения сырьем в Эстонии составляет 180%, благодаря чему Эстония является крупным экспортером молочной продукции.

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