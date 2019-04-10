Юхан Ульфсак: чтобы Эстонию не постигла судьба Венгрии

"Мне кажется, что здесь в некоторой мере обсуждалось, в некоторой мере видели повод для радости и проблему в некотором повороте в сторону большей консервтивности, который в чем-то, наверное, заметен и на сегодняшнем вечере. Я думаю, мы можем доброжелательно считать это делом вкуса.

Эстонская политика сейчас тоже разворачивается. Мы можем доброжелательно назвать это праздником демократии. Но о чем я бы хотел предупредить или что-то сказать вам, так это токсичная составляющая двух консерватизмов. Это проявляется, когда мы говорим, что кто-то тащит мертвую собаку,[1] кто-то гадит в банку,[2] когда мы судим писателей.[3] Это проявляется в тысячах мелочей, на которые мы до сих пор не считали нужным обращать внимание или быть столь осторожными.

Пару лет назад у меня была честь и ужас работать в Венгрии. Я видел, как это происходит. Нет одного большого взрыва, на который можно указать, и против которого можно коллективно восстать и избежать худшего. Это происходит каждый день и потихоньку. И когда ты говоришь с этими людьми, спрашиваешь, как же так произошло, то в ответ слышишь не злобу и конструктивную критику, а один лишь стыд. Людям стыдно, что так случилось".

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