Юферевой-Скуратовски не нравится, когда ее называют "паразитирующей тиблой", но кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ она все равно поддержала

Голосование в комиссии завершилось со счетом 7-6 в пользу Рейтельманна, его кандидатуру поддержали все депутаты комиссии, входящие в коалицию EKREIKE.

Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) также поддержала кандидатуру Рейтельманна, несмотря на его оскорбительные высказывания в отношении русскоязычного населения Эстонии.

В интервью на радио Kuku ведущий поинтересовался у Рейтельманна, как ему удалось задобрить Юфереву-Скуратовски?

Во время голосования в Центристской партии о возможности сотрудничества с EKRE она проголосовала против, отметив, что ей не нравится, когда ее называют паразитирующей тиблой. Теперь же, будучи на посту главы делегации Эстонии в ПАСЕ, она не увидела проблемы в кандидатуре Рейтельменна

"Я рассказал ей всю подоплеку этого сообщения. Это было не высказывание политика — я не состоял ни в одной партии, а был самым обычным гражданином. Это было приватное сообщение одному идиоту, который постоянно провоцировал, влезая в мою переписку с коллегой по Кайтселийту. Тогда я был еще совсем начинающим пользователем соцсетей… мне и в голову не пришло, что найдется тупица, который сделает копию приватного сообщения и отправит ее в СМИ. Я так себя не веду", — заявил Рейтельманн.