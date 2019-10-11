11.10.2019, 09:30

Юферевой-Скуратовски не нравится, когда ее называют "паразитирующей тиблой", но кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ она все равно поддержала

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Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 21
Юферевой-Скуратовски не нравится, когда ее называют "паразитирующей тиблой", но кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ она все равно поддержала
Foto: Delfi kollaaž

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам вчера поддержала кандидатуру Урмаса Рейтельманна (EKRE) в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За проголосовали все депутаты коалиции, входящие в коалицию, в том числе и Мария Юферева-Скуратовски, которую не смутили высказывания Рейтельманна о "паразитирующих тиблах".

Голосование в комиссии завершилось со счетом 7-6 в пользу Рейтельманна, его кандидатуру поддержали все депутаты комиссии, входящие в коалицию EKREIKE.

Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) также поддержала кандидатуру Рейтельманна, несмотря на его оскорбительные высказывания в отношении русскоязычного населения Эстонии.

В интервью на радио Kuku ведущий поинтересовался у Рейтельманна, как ему удалось задобрить Юфереву-Скуратовски?

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Во время голосования в Центристской партии о возможности сотрудничества с EKRE она проголосовала против, отметив, что ей не нравится, когда ее называют паразитирующей тиблой. Теперь же, будучи на посту главы делегации Эстонии в ПАСЕ, она не увидела проблемы в кандидатуре Рейтельменна

"Я рассказал ей всю подоплеку этого сообщения. Это было не высказывание политика — я не состоял ни в одной партии, а был самым обычным гражданином. Это было приватное сообщение одному идиоту, который постоянно провоцировал, влезая в мою переписку с коллегой по Кайтселийту. Тогда я был еще совсем начинающим пользователем соцсетей… мне и в голову не пришло, что найдется тупица, который сделает копию приватного сообщения и отправит ее в СМИ. Я так себя не веду", — заявил Рейтельманн.

"Я рассказал об этом Марии. Мария очень хороший человек, она все понимает", — добавил он.

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала у многих политиков и общественности неоднозначную реакцию, ведь он несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в Facebook.

"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал тогда Рейтельманн.

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