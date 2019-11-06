06.11.2019, 13:20

Юферева-Скуратовски призвала перестать поднимать тему компенсации за советскую оккупацию

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Maria Jufereva-Skuratovski
Maria Jufereva-SkuratovskiFoto: Tiit Blaat

Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) не поддерживает министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Isamaa) в его заявлениях на тему возможного требования от России выплаты компенсации за ущерб от советской оккупации, пишет rus.err.ee.

Об этом она заявила в среду, 6 ноября, в прямом эфире интернет-передачи портала новостей вещания ERR.ee Otse Uuudistemajast.

По словам Юферевой-Скуратовски, надо двигаться дальше, а сведение старых счетов никуда не приведет.

Одной из ключевых тем интервью с политиком стали отношения между Эстонией и Россией. На вопрос, следует ли президенту Керсти Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая, Юферева-Скуратовски конкретного ответа не дала, также она не сказала, следует ли премьер-министру Юри Ратасу встречаться со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

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