Юферева-Скуратовски призвала перестать поднимать тему компенсации за советскую оккупацию(1)
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) не поддерживает министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Isamaa) в его заявлениях на тему возможного требования от России выплаты компенсации за ущерб от советской оккупации, пишет rus.err.ee.
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