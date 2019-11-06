Юферева-Скуратовски призвала перестать поднимать тему компенсации за советскую оккупацию(5)
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) не поддерживает министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Isamaa) в его заявлениях на тему возможного требования от России выплаты компенсации за ущерб от советской оккупации, пишет rus.err.ee.
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