12.10.2019, 19:13

Юферева-Скуратовски — о "паразитирующих тиблах": если бы не Рейтельманн, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно

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Роман Старапопов
Андрей Данило
Редактор
EST
Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem
Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanemFoto: Tiit Blaat

Когда стало известно, что Мария Юферева-Скуратовски была одной из тех членов комиссии Рийгикогу, которые поддержали кандидатуру Урмаса Рейтельманна в делегацию Эстонии в ПАСЕ, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах", Delfi направил ей ряд вопросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что центристка прислала в ответ.

"Для нашего общества очень полезно и отрезвляюще то, что проблематика использования оскорбительного выражения тибла, приобрела такую огласку. Даже эстонские журналисты стали вдруг проникновенно спрашивать, не обидело ли это меня и моих избирателей", — написала Юферева-Скуратовски в ответ.

"Хочется спросить, а почему этот вопрос никого не волновал ни 10, ни 20 и ни даже 30 лет назад? Почему только сейчас нашим душевным и эмоциональным состоянием так сильно озаботились? Неужели в нашем обществе стало что-то меняться? Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но получается странная ситуация, если бы не Рейтельманн и не ПАСЕ, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно? Главное только, чтобы Европа про это не знала? Предлагаю задуматься над этими вопросами", — ответила она.

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На вопросы Delfi о том, почему она решила поддержать кандидатуру Урмаса Рейтельманна, не обижают ли ее его слова, как она к нему относится и многие другие, депутат ответила лишь следующее:

"Свою позицию по остальным темам я неоднократно озвучивала в разных СМИ и в других открытых источниках".

Delfi изначально попросил Марию Юферева-Скуратовски ответить на следующие вопросы:

  • Почему Вы проголосовала за кандидатуру Урмаса Рейтельманна, чтобы он вошел в состав эстонской делегации в ПАСЕ?
  • Вас как русскую не задевает его заявление про ”паразитирующих тибл”, пусть оно и было сделано 4 года назад? Ведь следуя логике Рейтельманна, это касается и вас.
  • Каково Ваше отоншение к Рейтельманну?
  • После того, как вы поддержали кандидатуру Рейтельманна, вам не стыдно будет смотреть в глаза своим избирателям, среди которых немало русскоязычных?
  • Цель ПАСЕ — защищать демократию и права человека, решать проблемы дискриминации. По Вашему мнению, Рейтельманн справится с этими задачами?
  • Рейтельманн, который отныне Ваш коллега, поздравлял Вас с юбилеем?
  • Представленные в ПАСЕ Украина и Грузия считают, что они ущемлены в своих правах. Вы разделяете их мнение?
  • Как вы считаете, надо ли России вновь покинуть ПАСЕ?
  • Неоднократно в СМИ обсуждали, что ПАСЕ могут покинуть и страны Балтии в знак солидарности Украины и Грузии. Насколько это вероятно?

Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала у многих политиков и общественности неоднозначную реакцию, ведь он несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в Facebook.

"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал тогда Рейтельманн.

Во время голосования в Центристской партии о возможности сотрудничества с EKRE она проголосовала против, отметив, что ей не нравится, когда ее называют паразитирующей тиблой. Теперь же, будучи на посту главы делегации Эстонии в ПАСЕ, она не увидела проблемы в кандидатуре Рейтельменна

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