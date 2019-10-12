Юферева-Скуратовски — о "паразитирующих тиблах": если бы не Рейтельманн, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно

"Для нашего общества очень полезно и отрезвляюще то, что проблематика использования оскорбительного выражения тибла, приобрела такую огласку. Даже эстонские журналисты стали вдруг проникновенно спрашивать, не обидело ли это меня и моих избирателей", — написала Юферева-Скуратовски в ответ.

"Хочется спросить, а почему этот вопрос никого не волновал ни 10, ни 20 и ни даже 30 лет назад? Почему только сейчас нашим душевным и эмоциональным состоянием так сильно озаботились? Неужели в нашем обществе стало что-то меняться? Конечно, лучше поздно, чем никогда. Но получается странная ситуация, если бы не Рейтельманн и не ПАСЕ, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно? Главное только, чтобы Европа про это не знала? Предлагаю задуматься над этими вопросами", — ответила она.

На вопросы Delfi о том, почему она решила поддержать кандидатуру Урмаса Рейтельманна, не обижают ли ее его слова, как она к нему относится и многие другие, депутат ответила лишь следующее:

"Свою позицию по остальным темам я неоднократно озвучивала в разных СМИ и в других открытых источниках".