Юферева-Скуратовски — о "паразитирующих тиблах": если бы не Рейтельманн, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно

Delfi изначально попросил Марию Юферева-Скуратовски ответить на следующие вопросы:
- Почему Вы проголосовали за кандидатуру Урмаса Рейтельманна, чтобы он вошел в состав эстонской делегации в ПАСЕ?
- Вас как русскую не задевает его заявление про ”паразитирующих тибл”, пусть оно и было сделано 4 года назад? Ведь следуя логике Рейтельманна, это касается и вас.
- Каково Ваше отношение к Рейтельманну?
- После того, как вы поддержали кандидатуру Рейтельманна, вам не стыдно будет смотреть в глаза своим избирателям, среди которых немало русскоязычных?
- Цель ПАСЕ — защищать демократию и права человека, решать проблемы дискриминации. По Вашему мнению, Рейтельманн справится с этими задачами?
- Рейтельманн, который отныне Ваш коллега, поздравлял Вас с юбилеем?
- Представленные в ПАСЕ Украина и Грузия считают, что они ущемлены в своих правах. Вы разделяете их мнение?
- Как вы считаете, надо ли России вновь покинуть ПАСЕ?
- Неоднократно в СМИ обсуждали, что ПАСЕ могут покинуть и страны Балтии в знак солидарности к Украине и Грузии. Насколько это вероятно?
Поскольку ПАСЕ занимается правами человека и защитой демократии, то кандидатура Рейтельманна вызвала у многих политиков и общественности неоднозначную реакцию, ведь он несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в Facebook.
"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал тогда Рейтельманн.
Во время голосования в Центристской партии о возможности сотрудничества с EKRE она проголосовала против, отметив, что ей не нравится, когда ее называют паразитирующей тиблой. Теперь же, будучи на посту главы делегации Эстонии в ПАСЕ, она не увидела проблемы в кандидатуре Рейтельманна.
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