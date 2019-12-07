07.12.2019, 10:50

Юферева-Скуратовски и Баруто представляют: ”Школа без травли” запустила проект ”Маша и Медведь”

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Юферева-Скуратовски и Баруто представляют: ”Школа без травли” запустила проект ”Маша и Медведь”
Foto: Keskerakond

Члены парламентской группы в поддержку школы без травли запустили проект, в рамках которого в процессе непосредственного общения с учащимися они делятся личным опытом, извлеченными из ситуаций школьного прошлого выводами, а также отвечают на интересующие детей вопросы. Название проекта — ”Маша и Медведь”.

Инициаторы проекта — председатель парламентской группы Мария Юферева-Скуратовски и член группы Кайдо Хевельсон, он же — легендарный Баруто. ”Маша и Медведь — это первая ассоциация, которая пришла нам с Кайдо в голову, когда мы только начали обсуждать наш проект на уровне идеи”, — прокомментировала название проекта Юферева-Скуратовски.

По словам Юферевой-Скуратовски, в последнее время проблема насилия и издевательств в школах, к сожалению, стала более актуальной. ”Исследования показывают, что в Эстонии каждый пятый, а в некоторых школах каждый четвертый ребенок — жертва притеснения. Существует ряд программ, направленных на профилактику травли в школах. Однако, на наш взгляд, не хватает формата, предполагающего именно личное общение с детьми. Думаю, наш с Кайдо собственный негативный опыт, пережитые эмоции, а главное, выводы из всего этого, могли бы помочь многим детям если не справиться с проблемой, то хотя бы осознать ее и начать решать”, — сказала Мария Юферева-Скуратовски.

”Пожалуй, основное, что я пытаюсь донести до детей и к чему пришла на собственном опыте — это то, что ни в коем случае не надо оставаться с проблемой один на один. Всегда надо искать помощи. И, если по каким-то причинам не удалось получить ее от какого-то одного человека, не надо опускать руки — продолжайте искать того, кто сможет помочь словом, делом, советом, поддержать морально. Иными словами — надо стучаться во все двери”, — подчеркнула она.

Как отметил Кайдо Хевельсон, в последние годы травля в школах стала более изощренной — во многом по причине того, что общение все больше и больше перемещается в интернет, где степень личной ответственности может сводиться к нулю. ”Сейчас детям гораздо труднее, чем было, скажем, 15 лет назад. Во-первых, набирает обороты интернет-травля — получается, что ребенку, ставшему объектом насмешек, может доставаться вдвойне — в реальной жизни и в сети. Во-вторых, сказывается проблема острой нехватки общения в семьях — часто родители настолько заняты, что могут не заметить, что с ребенком что-то не так, что он нуждается в помощи”, — сказал Хевельсон.

Проект был запущен на этой неделе — члены парламентской группы ”Школа без травли” Юферева-Скуратовки и Хевельсон (Баруто) посетили Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу.

По словам директора школы Нины Сытник, подобные инициативы нужны и полезны для детей — причем как тех, кто подвергается травле, так и тех, кто склонен сам проявлять агрессию к сверстникам. ”Мы уже работаем по некоторым программам, направленным в том числе на предотв ращение травли в школах. Это проект интересен тем, что его участники — публичные люди, которые готовы рассказать свои истории, и их рекомендации детям, как реагировать или вести себя в той или иной ситуации основаны не на общих рекомендациях, а, скорее, на личном опыте”, — сказала Сытник.

В ближайшем будущем к проекту планируется привлечь как школы Таллинна, так и находящиеся за его пределами учебные заведения.

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