Юферева-Скуратовски и Баруто представляют: ”Школа без травли” запустила проект ”Маша и Медведь”

”Пожалуй, основное, что я пытаюсь донести до детей и к чему пришла на собственном опыте — это то, что ни в коем случае не надо оставаться с проблемой один на один. Всегда надо искать помощи. И, если по каким-то причинам не удалось получить ее от какого-то одного человека, не надо опускать руки — продолжайте искать того, кто сможет помочь словом, делом, советом, поддержать морально. Иными словами — надо стучаться во все двери”, — подчеркнула она.

Как отметил Кайдо Хевельсон, в последние годы травля в школах стала более изощренной — во многом по причине того, что общение все больше и больше перемещается в интернет, где степень личной ответственности может сводиться к нулю. ”Сейчас детям гораздо труднее, чем было, скажем, 15 лет назад. Во-первых, набирает обороты интернет-травля — получается, что ребенку, ставшему объектом насмешек, может доставаться вдвойне — в реальной жизни и в сети. Во-вторых, сказывается проблема острой нехватки общения в семьях — часто родители настолько заняты, что могут не заметить, что с ребенком что-то не так, что он нуждается в помощи”, — сказал Хевельсон.

Проект был запущен на этой неделе — члены парламентской группы ”Школа без травли” Юферева-Скуратовки и Хевельсон (Баруто) посетили Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу.

По словам директора школы Нины Сытник, подобные инициативы нужны и полезны для детей — причем как тех, кто подвергается травле, так и тех, кто склонен сам проявлять агрессию к сверстникам. ”Мы уже работаем по некоторым программам, направленным в том числе на предотв ращение травли в школах. Это проект интересен тем, что его участники — публичные люди, которые готовы рассказать свои истории, и их рекомендации детям, как реагировать или вести себя в той или иной ситуации основаны не на общих рекомендациях, а, скорее, на личном опыте”, — сказала Сытник.

В ближайшем будущем к проекту планируется привлечь как школы Таллинна, так и находящиеся за его пределами учебные заведения.