Юбилейная выставка переезжает до конца августа в Нарву

Спикер Рийгикогу положительно отозвался об экспонировании выставки в приграничной Нарве. ”Гуляя по Петровской площади, жители и гости города смогут ознакомиться со столетней историей парламента и поразмыслить о хитросплетениях истории”, — сказал Пыллуаас.

По его словам, в течение ста лет народ Эстонии сохранял свою приверженность к демократии. ”Это — знак мудрости и зрелости”, — сказал он и добавил, что для общества представительное собрание является не хозяином, a работником, готовым учитывать позицию большинства и действовать в соответствии с ней.

Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Пары зданий по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний. Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991– 2018 гг. Между этими промежутками — разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.