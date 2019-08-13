13.08.2019, 19:05

Юбилейная выставка переезжает до конца августа в Нарву


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Ööistung riigikogus
Ööistung riigikogusFoto: Ester Vaitmaa

В четверг, в 12:15, спикер Рийгикогу Хенн Пыллууаас откроет на Петровской площади в Нарве передвижную выставку ”Рийгикогу — 100”, посвященную столетию парламента. Выставка включает в себя обзор столетней истории представительного собрания Эстонии, отображающий деятельность Временного земского совета, Учредительного собрания и Рийгикогу.

Спикер Рийгикогу положительно отозвался об экспонировании выставки в приграничной Нарве. ”Гуляя по Петровской площади, жители и гости города смогут ознакомиться со столетней историей парламента и поразмыслить о хитросплетениях истории”, — сказал Пыллуаас.

По его словам, в течение ста лет народ Эстонии сохранял свою приверженность к демократии. ”Это — знак мудрости и зрелости”, — сказал он и добавил, что для общества представительное собрание является не хозяином, a работником, готовым учитывать позицию большинства и действовать в соответствии с ней.

Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Пары зданий по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний. Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991– 2018 гг. Между этими промежутками — разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.

23 апреля 1919 года в Таллинне был впервые созван избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное собрание. Собрание, принявшее Декларацию независимости, Конституцию и Закон о земле и решившее важнейшие для эстонского государства вопросы, действовало в качестве парламента. Решения, принятые Учредительным собранием, заложили фундамент Эстонского государства.

Общая длина экспозиции составляет 10,5 метра. Ширина и высота — 3 метра. Экспозиция смонтирована и снабжена светодиодным освещением. Авторами выставки являются компании Identity и Ruumilabor, реализаторами идеи — Ruutu6 и Red Hat. Куратором выставки выступил центр парламентской информации Национальной библиотеки Эстонии.

Нарва — это уже седьмой город, на улице которого можно ознакомиться с историей и нынешней работой парламента. Передвижная выставка ”Рийгикогу — 100” также экспонировалась в Вильянди, Пярну, Хаапсалу, Таллинне, Пайде и Тарту. Посетить выставку на Петровской площади можно будет до конца августа.

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