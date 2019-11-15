Ыйсмяэ и Ласнамяэ в опасности! Профессор ТУ: там собираются люди с низким уровнем образования и дохода

"Если вспомнить советское время, то тогда новостройки появлялись в Мустамяэ, Ыйсмяэ и Ласнамяэ, где имелись горячая вода и центральное отопление. В Каламая, Кесклинне и Кадриорге же были дома довоенного периода, где не было удобств. Каламая называли гнилым районом, там население было более бедным и менее образованным. Населением Ласнамяэ, напротив, имело уровень образования выше среднего", — рассказывает Таммару.

Он отмечает, что во времена СССР население распределялось более равномерно, так как квартиры получали через предприятия, и в одном панельном доме жили как директор, так и простой рабочий.

Теперь же ситуация изменилась. В Каламая и центр Таллинна переехали многие зажиточные и образованные люди из спальных районов, из-за чего в Ласнамяэ и Ыйсмяэ значительно понизился уровень образования и должностного статуса.

При этом Мустамяэ сейчас опасений не вызывает — в этот район с удовольствием переселяются, а близость Таллиннского технического университета привлекает молодежь. Главная проблема Мустамяэ — как привести в порядок находящиеся там панельные дома.

По мнению профессора, если в остальных районах развитие движется в положительную сторону, и они не вызывают беспокойства, то больше всего нужно заниматься будущим Ласнамяэ, а за ним следует Вяйке-Ыйсмяэ. В этих районах цена жилплощади ниже, поэтому там собираются люди с низким уровнем образованием и дохода.

"Необходимо следить, чтобы этот тренд не набрал слишком большие обороты", — подчеркивает Таммару. Он не хочет называть их "районами для бедных", ведь сейчас нет опасности, что они станут такими районами, как есть в Париже, где процветают нищета и преступность, но тенденция движется в этом направлении.

"Если мы позволим пустить все на самотек, то такой риск может возникнуть. Опыт городов Западной Европы показывает, что проблемы очень быстро появляются, если в один район стекаются более бедный, а в другой — более богатые. В итоге действуют уже три фактора — место жительства, социальный слой и этническая группа", — отмечает он.