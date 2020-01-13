Языковому департаменту — быть! Он приступит к работе 1 сентября

Согласно планам министерства, следует объединить фонды Innove и Archimedes, Эстонский центр работы с молодежью (ENTK) и Эстонский фонд инфотехнологии (HITSA) в одно ведомство — Департамент образования и по делам молодежи, переведя в него из министерства не связанную с формированием политики в области образования прикладную деятельность, пишет rus.err.ee.

Языковой департамент продолжит выполнять функции нынешней Языковой инспекции, и в сферу его деятельности из министерства, фонда Archimedes и Института эстонского языка также будет переведена прикладная деятельность в области образования.

Основанием для объединения стал анализ, проведенный центром прикладных исследований Centar, в котором указывается на раздробленность области применения политики Министерства образования и науки и вытекающие из этого проблемы.

Оба ведомства могли бы приступить к работе 1 сентября, Министерство образования оценило объединение ведомств в 240 000 евро.