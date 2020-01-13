Языковому департаменту — быть! Он приступит к работе 1 сентября

Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент.
Согласно планам министерства, следует объединить фонды Innove и Archimedes, Эстонский центр работы с молодежью (ENTK) и Эстонский фонд инфотехнологии (HITSA) в одно ведомство — Департамент образования и по делам молодежи, переведя в него из министерства не связанную с формированием политики в области образования прикладную деятельность, пишет rus.err.ee.
Языковой департамент продолжит выполнять функции нынешней Языковой инспекции, и в сферу его деятельности из министерства, фонда Archimedes и Института эстонского языка также будет переведена прикладная деятельность в области образования.
Основанием для объединения стал анализ, проведенный центром прикладных исследований Centar, в котором указывается на раздробленность области применения политики Министерства образования и науки и вытекающие из этого проблемы.
Оба ведомства могли бы приступить к работе 1 сентября, Министерство образования оценило объединение ведомств в 240 000 евро.
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